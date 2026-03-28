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Aaj Ka Kumbh Rashial 28 March 2026: कुंभ राशि कर्ज से राहत, करियर में पहचान और बिजनेस में जबरदस्त मुनाफा
Aquarius Horoscope 28 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
Kumbh Rashifal 28 March 2026 in Hindi: कुंभ राशि आज चन्द्रमा आपके षष्ठम भाव में स्थित हैं, जो ऋण, शत्रु और दैनिक कार्यों का भाव माना जाता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए राहत और समाधान लेकर आएगा. खासतौर पर पुराने कर्ज या समस्याओं से छुटकारा मिलने के संकेत हैं.
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Source: IOCL