इस एक्टर ने पहलवान बनकर बॉक्स ऑफिस हिला दिया, 'धुरंधर' भी नहीं छू पाई ये रिकॉर्ड
Ramcharan Wrestler Look: पेडी में रामचरण का लुक वायरल हो गया है. आपको बताते हैं आज उस एक्टर के बारे में जिसने पहलवान का रोल करके बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी.
साउथ फिल्मों के सपरस्टार रामचरण की आगामी फिल्म 'पेड्डी' का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है. इस टीजर को देख पता चला है कि फिल्म में रामचरण एक रेसलर के किरदार में नजर आने वाले हैं. उनका लुक और पहला टीजर देखकर ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कोई पहले एक्टर नहीं हैं जो रेसलर के किरदार में नजर आने वाले हैं. इससे पहले भी कई एक्टर्स रेसलर के किरदार से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुके हैं. इनमें से भी एक एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रेसलर बनकर ताबड़तोड़ कमाई की थी. आइये बताते हैं कौन है ये एक्टर और ये फिल्म.
कौन हैं ये एक्टर और उनकी फिल्म?
रेसलिंग बैकग्राउंड पर या किसी रेसलर की जिंदगी पर वैसे तो कई फिल्में बन चुकी हैं. लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. इस फिल्म का रिकॉर्ड अब तक 'धुरंधर' भी नहीं तोड़ पाई है. क्या आप जानते हैं हम किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं? ये फिल्म है 'दंगल'. इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान नजर आए थे. आमिर को भी रेसलर के रूप में देख फैंस हैरान रह गए थे. वहीं फिल्म में फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्री भी मुख्य किरदारों में थीं.
आमिर खान का ट्रांसफॉर्मेशन
इस फिल्म में आमिर खान ने एक ही किरदार निभाया था, लेकिन इसमें भी दो समय के अलग अलग किरदार. यानी एक जवाब रेसलर का किरदार तो वहीं दूसरा बूढ़े रेसलर के रोल में. इसके लिए एक्टर ने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया था. उन्होंने महावीर सिं फोगाट के किरदार के लिए महज पांच महीने में 25 से 30 किलो वजन कम किया था.
'दंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
कमाई के मामले में भी आमिर खान की इस फिल्म ने अपने कलेक्शन से बॉक्स ऑफिस को हिला डाला था. सैकनिल्क के डाटा के मुताबिकफिल्म ने वर्ल्डवाइड 2070 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस कलेक्शन का रिकॉर्ड अब तक कोई तोड़ नहीं पाया है.
ओटीटी पर कहां देख सकते हैं फिल्म?
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अगर आप अब दोबारा दखना चाहते हैं हैं तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. बता दें कि इस फिल्म में आमिर खान, फातिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा, अपारशक्ति खुराना, साक्षी तंवर मुख्य किरदारों में नजर आए थे. ये फिल्म हरियाणा के मशहूर रेसलर महावीर सिंह फोगाट की असली कहानी थी. उन्होंने अपनी बेटियों गीता और बबीता फोगाट को किस तरह रेसलिंग के लिए तैयार किया था, इस फिल्म में उनका स्ट्रगल दिखाया गया था.
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Source: IOCL