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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का क्या करें, जानें विसर्जन की सही विधि
Chaitra Navratri 2026 Kalash Jware Visarjan: 27 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि पर्व का समापन हो जाएगा. नवरात्रि के बाद लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि, कलश, ज्वारे और अन्य पूजा सामग्री का क्या करें.
चैत्र नवरात्रि कलश-ज्वारे विसर्जन
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Published at : 27 Mar 2026 11:18 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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