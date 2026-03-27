Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का क्या करें, जानें विसर्जन की सही विधि

नवरात्रि के समाप्त होने पर लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि, अब ज्वारे और कलश का क्या करें. बता दें कि, पूजा के बाद इन चीजों का विर्जसन कर देना चाहिए. लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि, इन्हें कैसे और किस तिथि पर विर्जसित करें.