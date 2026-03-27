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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का क्या करें, जानें विसर्जन की सही विधि

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का क्या करें, जानें विसर्जन की सही विधि

Chaitra Navratri 2026 Kalash Jware Visarjan: 27 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि पर्व का समापन हो जाएगा. नवरात्रि के बाद लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि, कलश, ज्वारे और अन्य पूजा सामग्री का क्या करें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 27 Mar 2026 11:18 AM (IST)
Chaitra Navratri 2026 Kalash Jware Visarjan: 27 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि पर्व का समापन हो जाएगा. नवरात्रि के बाद लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि, कलश, ज्वारे और अन्य पूजा सामग्री का क्या करें.

चैत्र नवरात्रि कलश-ज्वारे विसर्जन

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चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हुई थी. आज 27 मार्च को दुर्गा नवमी के साथ ही 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि पर्व का समापन हो जाएगा. नवरात्रि के पहले दिन ज्वारे (जौ) बोए जाते हैं और कलश स्थापना की जाती है.
चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हुई थी. आज 27 मार्च को दुर्गा नवमी के साथ ही 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि पर्व का समापन हो जाएगा. नवरात्रि के पहले दिन ज्वारे (जौ) बोए जाते हैं और कलश स्थापना की जाती है.
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नवरात्रि के समाप्त होने पर लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि, अब ज्वारे और कलश का क्या करें. बता दें कि, पूजा के बाद इन चीजों का विर्जसन कर देना चाहिए. लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि, इन्हें कैसे और किस तिथि पर विर्जसित करें.
नवरात्रि के समाप्त होने पर लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि, अब ज्वारे और कलश का क्या करें. बता दें कि, पूजा के बाद इन चीजों का विर्जसन कर देना चाहिए. लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि, इन्हें कैसे और किस तिथि पर विर्जसित करें.
Published at : 27 Mar 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026 Jawara Visarjan

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