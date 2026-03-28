Makar Rashifal 28 March 2026 in Hindi: मकर राशि आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित हैं, जो साझेदारी, बिजनेस और सार्वजनिक छवि का भाव माना जाता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए व्यापार और करियर के लिहाज से बेहद शुभ और प्रगतिशील रहेगा. आपकी मेहनत और समझदारी आज आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. मैनेजमेंट आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का डिसीजन मेकर बना सकता है, जिससे आपकी जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी. आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर आपके विरोधी भी आपकी सराहना करेंगे. अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हैं, तो आज आपको बेहतरीन ऑफर्स मिल सकते हैं, जो आपके करियर को नई दिशा देंगे. आपकी मेहनत कंपनी को ग्लोबल पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपकी नई मार्केटिंग और विज्ञापन रणनीति बाजार का रुख आपकी ओर मोड़ सकती है, जिससे आपकी कंपनी के शेयर भाव में वृद्धि हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी आपके प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी और आपकी साख मजबूत होगी. सुकर्मा योग के प्रभाव से आपको सरकार से कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है, जिससे आपके व्यापार विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे. आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूती और लाभ देने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सकारात्मक रहेगा. आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा और आप खुद को फिट और एक्टिव महसूस करेंगे. जिम या नियमित एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे मानसिक शांति और रिश्तों में मजबूती आएगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और आप दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा. निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलेगी.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 8

लकी रंग: रेड

अनलकी नंबर: 3

उपाय (Remedy)

आज शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंद लोगों को काले वस्त्र दान करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

Q1. क्या मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है?

हाँ, बिजनेस और करियर में सफलता के प्रबल योग हैं.

Q2. क्या आर्थिक लाभ मिलेगा?

जी हाँ, बड़ा टेंडर या निवेश से लाभ मिलने की संभावना है.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और फिटनेस में सुधार होगा.

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