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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 28 March 2026: मकर राशि बिजनेस में तेजी, करियर में बड़ी जिम्मेदारी और आर्थिक सफलता के संकेत

Aaj Ka Makar Rashifal 28 March 2026: मकर राशि बिजनेस में तेजी, करियर में बड़ी जिम्मेदारी और आर्थिक सफलता के संकेत

Capricorn Horoscope 28 March 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Mar 2026 02:50 AM (IST)
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Makar Rashifal 28 March 2026 in Hindi: मकर राशि आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित हैं, जो साझेदारी, बिजनेस और सार्वजनिक छवि का भाव माना जाता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए व्यापार और करियर के लिहाज से बेहद शुभ और प्रगतिशील रहेगा. आपकी मेहनत और समझदारी आज आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. मैनेजमेंट आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का डिसीजन मेकर बना सकता है, जिससे आपकी जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी. आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर आपके विरोधी भी आपकी सराहना करेंगे. अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हैं, तो आज आपको बेहतरीन ऑफर्स मिल सकते हैं, जो आपके करियर को नई दिशा देंगे. आपकी मेहनत कंपनी को ग्लोबल पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपकी नई मार्केटिंग और विज्ञापन रणनीति बाजार का रुख आपकी ओर मोड़ सकती है, जिससे आपकी कंपनी के शेयर भाव में वृद्धि हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी आपके प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी और आपकी साख मजबूत होगी. सुकर्मा योग के प्रभाव से आपको सरकार से कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है, जिससे आपके व्यापार विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे. आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूती और लाभ देने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सकारात्मक रहेगा. आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा और आप खुद को फिट और एक्टिव महसूस करेंगे. जिम या नियमित एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे मानसिक शांति और रिश्तों में मजबूती आएगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और आप दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा. निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलेगी.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 8
लकी रंग: रेड
अनलकी नंबर: 3

उपाय (Remedy)
आज शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंद लोगों को काले वस्त्र दान करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

Q1. क्या मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है?
हाँ, बिजनेस और करियर में सफलता के प्रबल योग हैं.

Q2. क्या आर्थिक लाभ मिलेगा?
जी हाँ, बड़ा टेंडर या निवेश से लाभ मिलने की संभावना है.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और फिटनेस में सुधार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Mar 2026 02:50 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
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