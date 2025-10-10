हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKarwa Chauth 2025 Moon Time: आज जल्दी घर पहुंचे हस्बैंड, रात 08:13 पर निकलेगा करवा चौथ का चांद

Karwa Chauth 2025 Moon Time: आज जल्दी घर पहुंचे हस्बैंड, रात 08:13 पर निकलेगा करवा चौथ का चांद

Karwa Chauth 2025 Moon Time: करवा चौथ पर आज चांद निकलने का मानक समय रात के 8 बजकर 13 मिनट माना जा रहा है. महिलाए पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर चांद के साथ ही पति के घर लौटने का भी इंतजार करती हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 10 Oct 2025 05:04 PM (IST)
Karwa Chauth 2025 Moon Time: करवा चौथ पर आज चांद निकलने का मानक समय रात के 8 बजकर 13 मिनट माना जा रहा है. महिलाए पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर चांद के साथ ही पति के घर लौटने का भी इंतजार करती हैं.

करवा चौथ चांद निकलने का समय

1/6
सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ आज, शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को देशभर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं.
सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ आज, शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को देशभर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं.
2/6
करवा चौथ का व्रत के खोलने या पारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है ‘चंद्रोदय’. चंद्रमा के उदित होने पर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करती हैं.
करवा चौथ का व्रत के खोलने या पारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है ‘चंद्रोदय’. चंद्रमा के उदित होने पर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करती हैं.
3/6
आज के दिन पत्नी अपने पति के हाथ से पानी पीकर ही अपना व्रत खोलती है. इसलिए करवा चौथ पर महिलाओं को जिस तरह चांद निकलने का बेसब्री से इंजतार रहता है, उसी तरह पति के घर आने का भी इंतजार रहता है.
आज के दिन पत्नी अपने पति के हाथ से पानी पीकर ही अपना व्रत खोलती है. इसलिए करवा चौथ पर महिलाओं को जिस तरह चांद निकलने का बेसब्री से इंजतार रहता है, उसी तरह पति के घर आने का भी इंतजार रहता है.
4/6
पुरुष आमतौर पर करवा चौथ के दिन कामकाज के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि, आज चंद्रमा रात 08:13 मिनट पर उदित होंगे. इसलिए इस समय तक घर जरूर पहुंच जाएं. ताकि चंद्र दर्शन के शुभ मुहूर्त पर विधि-विधान से पूजा पूरी हो सके.
पुरुष आमतौर पर करवा चौथ के दिन कामकाज के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि, आज चंद्रमा रात 08:13 मिनट पर उदित होंगे. इसलिए इस समय तक घर जरूर पहुंच जाएं. ताकि चंद्र दर्शन के शुभ मुहूर्त पर विधि-विधान से पूजा पूरी हो सके.
5/6
चंद्रोदय का समय दिल्ली में रात 8.13 बजे, गुरुग्राम में रात 8.13 बजे, गाजियाबाद में रात 8.13 बजे, नोएडा में रात 8.13 बजे, मुंबई में रात 8.55 बजे, कोलकाता में 7.30 बजे, चेन्नई में 8.38 बजे, चंडीगढ़ में 8.08 बजे, लुधियाना में 8.11 बजे, इंदौर में 8.33 बजे, भोपाल में 8.26 बजे, जयपुर में 8.22 और रायपुर में 7.43 बजे रहेगा.
चंद्रोदय का समय दिल्ली में रात 8.13 बजे, गुरुग्राम में रात 8.13 बजे, गाजियाबाद में रात 8.13 बजे, नोएडा में रात 8.13 बजे, मुंबई में रात 8.55 बजे, कोलकाता में 7.30 बजे, चेन्नई में 8.38 बजे, चंडीगढ़ में 8.08 बजे, लुधियाना में 8.11 बजे, इंदौर में 8.33 बजे, भोपाल में 8.26 बजे, जयपुर में 8.22 और रायपुर में 7.43 बजे रहेगा.
6/6
बता दें कि आज करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:57 बजे से 07:11 बजे तक रहेगा. महिलाएं इस मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा संपन्न कर लें.
बता दें कि आज करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:57 बजे से 07:11 बजे तक रहेगा. महिलाएं इस मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा संपन्न कर लें.
Published at : 10 Oct 2025 05:04 PM (IST)
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
