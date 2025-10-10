एक्सप्लोरर
Karwa Chauth 2025 Moon Time: आज जल्दी घर पहुंचे हस्बैंड, रात 08:13 पर निकलेगा करवा चौथ का चांद
Karwa Chauth 2025 Moon Time: करवा चौथ पर आज चांद निकलने का मानक समय रात के 8 बजकर 13 मिनट माना जा रहा है. महिलाए पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर चांद के साथ ही पति के घर लौटने का भी इंतजार करती हैं.
करवा चौथ चांद निकलने का समय
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 10 Oct 2025 05:04 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
चांद छिपा बादल में, करवा चौथ पर हो जाए ये समस्या तो क्या करें, जानें कैसे दें अर्घ्य
ऐस्ट्रो
6 Photos
शुक्रवार और करवा चौथ का अद्भुत संयोग, वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा प्रेम, आकर्षण, सुख और रोमांस
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion