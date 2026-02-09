हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोJanaki Jayanti 2026 Upay: जानकी जयंती पर आज करें यह छोटा सा उपाय, धन और वैवाहिक संकट होगी दूर

Janaki Jayanti 2026 Upay: जानकी जयंती पर आज करें यह छोटा सा उपाय, धन और वैवाहिक संकट होगी दूर

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 09 Feb 2026 04:40 AM (IST)
जानकी जयंती 2026 उपाय

जानकी जयंती का पर्व हर साल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी तिथि पर माता सीता धरती से अवतरित हुई थीं. इस साल जानकी जयंती आज सोमवार 9 फरवरी 2026 को है.
जानकी जयंती का पर्व हर साल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी तिथि पर माता सीता धरती से अवतरित हुई थीं. इस साल जानकी जयंती आज सोमवार 9 फरवरी 2026 को है.
जानकी जयंती का पर्व देवी सीता के त्याग, समर्पण, प्रेम, धैर्य और मर्यादा का प्रतीक है. इस दिन माता सीता की पूजा की जाती है. साथ ही आज के दिन कुछ सरल उपाय करने से जीवन में चल रही वैवाहिक या आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं.
जानकी जयंती का पर्व देवी सीता के त्याग, समर्पण, प्रेम, धैर्य और मर्यादा का प्रतीक है. इस दिन माता सीता की पूजा की जाती है. साथ ही आज के दिन कुछ सरल उपाय करने से जीवन में चल रही वैवाहिक या आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं.
Mata Sita Falgun Month 2026 Janaki Jayanti Janaki Jayanti 2026

