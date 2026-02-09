जानकी जयंती का पर्व देवी सीता के त्याग, समर्पण, प्रेम, धैर्य और मर्यादा का प्रतीक है. इस दिन माता सीता की पूजा की जाती है. साथ ही आज के दिन कुछ सरल उपाय करने से जीवन में चल रही वैवाहिक या आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं.