Ank Rashifal Today (8 जून 2026): अंक शास्त्र (Numerology) के अनुसार, हमारा मूलांक और भाग्यांक केवल हमारे आज के दिन को ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी पर्सनालिटी और आर्थिक सोच को भी दर्शाता है.

अगर हम 8 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करें, तो 8+0+6+2+0+2+6 = 24 आता है. इसके बाद 2+4 = 6 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 6 है, जिसका स्वामी सुख, समृद्धि और विलासिता के कारक शुक्र देव (Venus) हैं. सोमवार के दिन भाग्यांक 6 का होना कला, सौंदर्य, रिश्तों और आर्थिक समृद्धि के लिए एक बेहतरीन महासंयोग बना रहा है.

आइए जानते हैं आपकी जन्म तारीख की गणना के अनुसार आपका मूलांक, आपकी पर्सनालिटी की खासियत और आज का करियर, फाइनेंस व लव राशिफल क्या संकेत दे रहा है.

मूलांक 1 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप जन्मजात लीडर हैं. आपमें गजब का आत्मविश्वास होता है और आप किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करते.

करियर व फाइनेंस: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी. आज धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे, लेकिन सुख-सुविधा की चीजों पर दिखावे के लिए खर्च करने से बचें.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे. आज आप उन्हें कोई कीमती उपहार दे सकते हैं.

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: सुनहरा (Golden)

मूलांक 2 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बेहद भावुक, कल्पनाशील और शांतिप्रिय स्वभाव के होते हैं. दूसरों की मदद करना आपकी खूबी है.

करियर व फाइनेंस: रचनात्मक और कला से जुड़े कार्यों में आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा, सोच-समझकर निवेश करें.

लव लाइफ: आज लव लाइफ में मानसिक शांति रहेगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा.

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: सफेद

मूलांक 3 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप ज्ञानी, महत्वाकांक्षी और अच्छे मार्गदर्शक होते हैं. आपकी बातचीत करने की कला लोगों को प्रभावित करती है.

करियर व फाइनेंस: बिजनेस में बड़ी सफलता या कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. आज गुरु और शुक्र की ऊर्जा के मेल से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

लव लाइफ: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं.

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पीला

मूलांक 4 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप लीक से हटकर सोचने वाले (Out of the box thinker) और बेहद व्यावहारिक होते हैं. जीवन में अचानक बदलाव देखना आपकी नियति में होता है.

करियर व फाइनेंस: कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा. अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं.

लव लाइफ: वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, अन्यथा आज पार्टनर के साथ किसी छोटी बात पर गलतफहमी हो सकती है.

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: आसमानी नीला

मूलांक 5 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बेहद बुद्धिमान, जिंदादिल और बेहतरीन कम्युनिकेटर होते हैं. परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

करियर व फाइनेंस: व्यापार, शेयर मार्केट या बैंकिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बंपर मुनाफा लेकर आ सकता है. नई साझेदारी के लिए समय उत्तम है.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आज कहीं बाहर घूमने या डिनर का प्लान बन सकता है. सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हरा

मूलांक 6 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप शांतिप्रिय, आकर्षक व्यक्तित्व वाले और विलासिता प्रेमी होते हैं. आपको सज-धज कर रहना और हर चीज व्यवस्थित रखना पसंद होता है.

करियर व फाइनेंस: आज आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों 6 हैं! मीडिया, ग्लैमर, फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को कोई बड़ा मुकाम मिल सकता है. बंपर धन लाभ के योग हैं.

लव लाइफ: लव लाइफ और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन इस महीने का सबसे रोमांटिक दिन साबित हो सकता है. आपसी प्रेम चरम पर रहेगा.

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: गुलाबी या चमकीला सफेद

मूलांक 7 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप दार्शनिक, खोजी प्रवृत्ति के और थोड़े रहस्यमयी होते हैं. आपको अकेले समय बिताना और आत्ममंथन करना पसंद होता है.

करियर व फाइनेंस: रिसर्च या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा. आज अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति बेहतर होगी.

लव लाइफ: रिश्तों में चल रहा पुराना तनाव आज दूर होगा. पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा.

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: हल्का क्रीम

मूलांक 8 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बेहद अनुशासित, मेहनती और न्यायप्रिय होते हैं. सफलता पाने के लिए आप शॉर्टकट के बजाय कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हैं.

करियर व फाइनेंस: प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के बिजनेस में आज बड़ा सौदा हो सकता है. आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन निवेश के फैसलों में जल्दबाजी न करें.

लव लाइफ: काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे, जिससे हल्के मतभेद संभव हैं. धैर्य से काम लें.

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: गहरा नीला

मूलांक 9 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप साहसी, ऊर्जावान और मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं. किसी भी चुनौती का सामना करने से आप पीछे नहीं हटते.

करियर व फाइनेंस: खेल, सेना, पुलिस या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को आज विशेष सम्मान या पदोन्नति मिल सकती है. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में नया उत्साह देखने को मिलेगा. पार्टनर के प्रति आपका समर्पण रिश्ते को और मजबूत बनाएगा.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: लाल

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