हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 8 June 2026: तुला, कन्या और मीन राशि वालों को करियर में मिलेगी बड़ी सफलता; कर्क राशि के जातक बजट का रखें विशेष ध्यान!

Tarot Rashifal 8 June 2026: तुला, कन्या और मीन राशि वालों को करियर में मिलेगी बड़ी सफलता; कर्क राशि के जातक बजट का रखें विशेष ध्यान!

Tarot Rashifal 8 June 2026: टैरो राशिफल, तुला को पदोन्नति के अवसर व कन्या को मिलेगा नौकरी का नया ऑफर. मीन को बाहरी स्थान से लाभ, वहीं कर्क को लेना पड़ सकता है उधार और मिथुन वाले गुस्से पर काबू रखें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 8 June 2026: टैरो रीडिंग, सोमवार का दिन तुला, कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी सफलता और उन्नति लेकर आया है. तुला राशि के लोगों को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर पदोन्नति (प्रमोशन) के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, वहीं कन्या राशि के बेरोजगार जातकों को नौकरी का नया और ठोस ऑफर मिल सकता है. मीन राशि वालों के महत्वपूर्ण कार्य आज जीवनसाथी के सहयोग से पूरे होंगे. दूसरी ओर, कर्क, मिथुन और मकर राशि के जातकों को आज कर्ज लेने, गुस्से और लव लाइफ में लापरवाही बरतने से बचने की विशेष सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के दिन बेहद खास रहेगा. दरअसल, आज आपकी मुलाकात अपनी किसी बहुत पुराने दोस्त से हो सकती है. आपको सलाह है कि फिलहाल, विपरीत लिंगी से उचित दूरी बनाये रखे अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आज के दिन वृषभ राशि के लोगों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी. आज कार्यस्थल पर किसी से उलझें नहीं वरना आपके लिए ही परेशानी खड़ी हो जाएगी. इसलिए आपको सलाह है कि आज किसी के भी साथ अनावश्यक बातचीत न करें. घर परिवार में आज खुशी का माहौल रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज मिथुन राशि के जातकों को पूरा धैर्य बनाकर रखना होगा. आज क्रोध आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है. आपको गुस्सा करना नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए आज किसी को भी उत्तर देते समय सावधानी बरतें. आज किसी भी काम को लेकर अधिक जोखिम न उठाएं.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आज कर्क राशि के लोगों कामकाज में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. इसके अलावा आज आपको अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी से उधार भी लेना पड़ सकता है. इसलिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बुरी आदतों से खुद को दूर रखें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन घर परिवार में माहौल बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. इस राशि के जो लोग धन संबंधी और वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है. इसलिए आप इस दिशा में आज आप प्रयास कर सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए दिन बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा. इस राशि के जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को आज नई प्रेरणा दिखाई देगी. दरअसल, आज आपसे कोई नौकरी दिलवाने का वादा कर सकता है और वह अपने वादा पर भी खरा उतरेगा. आज किसी बात को लेकर भी अति लोभ से बचें.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि तुला राशि के लोग को आज पदोन्नति के कई अच्छे अवसर मिलेंगे. आज आप अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेंगे. आप अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेंगे. इसी के साथ आज आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के मुताबिक वृश्चिक राशि के जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए फिलहाल, समय काफी अच्छा रहने वाला है. आज वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने भविष्य को लेकर कोई अहम फैसले लेने में भी कामयाब रहेंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के मुताबिक धनु राशिवालों के लिए आज आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. इसी के साथ आज जो लोग शादीशुदा है और जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके लिए भी समय मिश्रित रहने वाला है. आज विद्यार्थी वर्ग के जातक समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.

मकर टैरो राशिफल 
मकर राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन प्रेम संबंधों के प्रति लापरवाही बरतना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. आज आप अपने भविष्य को लेकर भी काफी सोच विचार में रहेंगे आज आप अपने भविष्य को लेकर जो भी योजना बनाएं वह बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाएं.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन जीविका के क्षेत्र में लाभ के अवसर दिलाने वाला रहेगा. आप अपनी मधुर वाणी से संबंधों को मजबूत बनाएंगे. आज खुद पर आलस्य को हावी न होने दें क्योंकि, वरना आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट पैदा हो सकती है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मीन राशि के लोगों के महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने के योग है. साथ ही आज आपको जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा. आज आपको किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ प्राप्त हो सकता है.

ये भी पढ़ें:  Weekly Love Horoscope 7 to 13 June 2026: पार्टनर के साथ अक्सर होता है झगड़ा? इस हफ्ते करें ये अचूक उपाय, मेष से मीन तक का लव राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 07 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Rashifal 8 June 2026: तुला, कन्या और मीन राशि वालों को करियर में मिलेगी बड़ी सफलता; कर्क राशि के जातक बजट का रखें विशेष ध्यान!
टैरो राशिफल 8 जून 2026 तुला, कन्या और मीन राशि वालों को करियर में मिलेगी बड़ी सफलता; कर्क राशि के जातक बजट का रखें विशेष ध्यान!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 8 June 2026: ग्रहण दोष के साए में रहेगा सोमवार, मिथुन और कुंभ राशि वाले भूलकर भी न करें ये गलती, भारी नुकसान की आशंका
कल का राशिफल 8 जून 2026 सोमवार को कुंभ राशि में लगेगा चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष, मेष और मकर सहित इन 4 राशियों पर बढ़ सकता है संकट!
राशिफल
Tarot Rashifal 7 June 2026: मेष और वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा बंपर लाभ; कर्क व मिथुन राशि के जातक रहें बेहद सावधान!
टैरो राशिफल 7 जून 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए निवेश का सबसे सुनहरा मौका, मेष के व्यापार में होगी बड़ी उन्नति; जानें रविवार का भाग्यफल
राशिफल
Weekly Love Horoscope 7 to 13 June 2026: पार्टनर के साथ अक्सर होता है झगड़ा? इस हफ्ते करें ये अचूक उपाय, मेष से मीन तक का लव राशिफल
तुला और मीन राशि वालों को इस हफ्ते मिल सकता है शादी का प्रपोजल, जानें सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Spoiler Alert:😱Vaishnavi-Parth के रिश्ते में Reyansh का जहर, गलतफहमियां बढ़ाने की रची साजिश #sbs
Bengal Latest News: पुलिस से बचने के लिए TMC कार्यकर्ता का अनोखा जुगाड़ फेल! | Breaking
Mumbai Music Concert Case: कॉन्सर्ट वाली जगह की तस्वीरें देख आपको लग जाएगा झटका | Goregaon
Big Breaking | Khan Sir Controversy: खान सर के कोचिंग सील को लेकर आया बड़ा अपडेट! |Patna Coaching
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CBSE-OSM में गड़बड़ी को उजागर करने वाले 18 वर्षीय छात्र सार्थक की LoP राहुल गांधी ने की तारीफ, जानें क्या कहा?
CBSE-OSM में गड़बड़ी को उजागर करने वाले छात्र सार्थक की राहुल गांधी ने की तारीफ, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: कॉकरोच जनता पार्टी के बाद 'चींटी जनता पार्टी', BJP के इस पूर्व नेता ने किया गठन
मेरठ: कॉकरोच जनता पार्टी के बाद 'चींटी जनता पार्टी', BJP के इस पूर्व नेता ने किया गठन
क्रिकेट
अफगानिस्तान को हराया तो भी WTC में नहीं मिलेगा टीम इंडिया को फायदा? वजह हैरान करने वाली
अफगानिस्तान को हराया तो भी WTC में नहीं मिलेगा टीम इंडिया को फायदा? वजह हैरान करने वाली
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
बॉलीवुड
Sunday Box Office LIVE: 141 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी', 'बंदर' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे को ऐसा है हाल
LIVE: 141 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी', 'बंदर' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे को ऐसा है हाल
इंडिया
'हिटलर से प्रेरित होकर...', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का HYDRAA को लेकर विवादित बयान, भड़की बीजेपी
'हिटलर से प्रेरित होकर...', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का HYDRAA को लेकर विवादित बयान, भड़की बीजेपी
Home Tips
How To Clean A Tea Strainer: चाय छानते-छानते बंद हो गए हैं छलनी के छेद, ऐसे करें एकदम नई जैसी
चाय छानते-छानते बंद हो गए हैं छलनी के छेद, ऐसे करें एकदम नई जैसी
एग्रीकल्चर
पोल्ट्री इंडस्ट्री की 'लेंबोर्गिनी' है ये काली मुर्गी, एक अंडा ही बिकता है हजारों में
पोल्ट्री इंडस्ट्री की 'लेंबोर्गिनी' है ये काली मुर्गी, एक अंडा ही बिकता है हजारों में
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget