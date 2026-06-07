Sun Transit in Mrigashira Nakshatra 2026: जून 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने जा रहा है. ग्रहों के राजा सूर्यदेव जल्द ही मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं. ज्योतिषविदों के अनुसार, सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगा.

इस अवधि में जातकों के संकट दूर होंगे और करियर, फाइनेंस व रिश्तों के मामले में एक 'गोल्डन टाइम' की शुरुआत होगी.

दो चरणों में होगा सूर्य का गोचर (Transit Phases)

मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से जून का यह पूरा महीना नई खोजों और शोध कार्यों के लिए समर्पित रहेगा. सूर्यदेव का यह गोचर दो प्रमुख चरणों में पूरा होगा:

प्रथम चरण (8 से 15 जून 2026): इस दौरान सूर्यदेव वृषभ राशि में विराजमान रहकर मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे.

इस दौरान सूर्यदेव वृषभ राशि में विराजमान रहकर मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे. दूसरा चरण (15 जून 2026 से आगे): 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे इस गोचर का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा.

तुला से मीन राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव और उपाय

1. तुला राशि (Libra) सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि के अष्टम भाव से शुरू होकर नवम भाव (भाग्य स्थान) की ओर होगा.

प्रभाव: पहले चरण में आपको जीवन के गूढ़ और गहरे रहस्यों को समझने का अवसर मिलेगा. वहीं, 15 जून के बाद नवम भाव में सूर्य का आना आपके लिए बेहद भाग्यशाली सिद्ध होगा. रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

उपाय: जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें. रविवार के दिन शाम को मंदिर में दीपक जरूर जलाएं.

2. वृश्चिक राशि (Scorpio) सूर्यदेव आपकी राशि के सप्तम भाव से अष्टम भाव की ओर गोचर करेंगे.

प्रभाव: शुरुआती चरण में आपका पूरा ध्यान बिजनेस पार्टनरशिप और वैवाहिक रिश्तों पर रहेगा. 15 जून के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे, तब आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग (वित्तीय नियोजन) पर विशेष ध्यान देना होगा. धन निवेश का योग बनेगा.

उपाय: आपसी रिश्तों में पारदर्शिता और स्पष्टता रखें. रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना शुभ रहेगा.

3. धनु राशि (Sagittarius) सूर्य का गोचर आपके छठे भाव से शुरू होकर सप्तम भाव में होगा.

प्रभाव: पहले चरण में आपको अपने कार्यस्थल पर अत्यधिक अनुशासित रहकर काम करना होगा, जिससे वर्कलोड कम हो सके. 15 जून के बाद जब सूर्य सप्तम भाव में आएंगे, तो आपको नए बिजनेस कोलैबोरेशन और सहयोगियों के साथ काम करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे.

उपाय: अपनी डेली रूटीन को व्यवस्थित रखें. प्रतिदिन 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.

4. मकर राशि (Capricorn) सूर्यदेव आपकी राशि के पंचम भाव से छठे भाव में प्रवेश करेंगे.

प्रभाव: गोचर के पहले चरण में छात्रों को शिक्षा और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है. 15 जून के बाद सूर्य के छठे भाव में आने से आपको कार्यस्थल पर अपनी मेहनत और अनुशासन के बल पर विरोधियों पर विजय मिलेगी.

उपाय: अपने प्रयासों में निरंतरता (Consistency) बनाए रखें. रविवार को पक्षियों को दाना डालें.

5. कुंभ राशि (Aquarius) सूर्यदेव का गोचर आपके चतुर्थ भाव से शुरू होकर पंचम भाव की ओर होगा.

प्रभाव: शुरुआती चरण में आपका पूरा ध्यान घर-परिवार की खुशियों और घरेलू गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा. 15 जून के बाद जब सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए प्रगति के द्वार खुलेंगे और आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी.

उपाय: घर का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखें. रविवार के दिन किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र का दान करें.

6. मीन राशि (Pisces) सूर्यदेव आपकी राशि के तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे.

प्रभाव: पहले चरण में आपके कम्युनिकेशन स्किल (संचार कौशल) में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दिखेगा. 15 जून के बाद सूर्य का चतुर्थ भाव में आना भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के योग बनाएगा. घर की सुख-सुविधाओं पर चर्चा संभव है.

उपाय: कार्यस्थल या परिवार में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें. रविवार के दिन जरूरतमंदों को फल का दान करें.

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