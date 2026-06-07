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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 8 June 2026: ग्रहण दोष के साए में रहेगा सोमवार, मिथुन और कुंभ राशि वाले भूलकर भी न करें ये गलती, भारी नुकसान की आशंका

Kal Ka Rashifal 8 June 2026: ग्रहण दोष के साए में रहेगा सोमवार, मिथुन और कुंभ राशि वाले भूलकर भी न करें ये गलती, भारी नुकसान की आशंका

Kal Ka Rashifal 8 June 2026: तुला राशि को मिलेगा आमदनी का नया स्रोत और वृश्चिक को मिलेगा नौकरी का बड़ा ऑफर. वहीं मकर राशि वाले वाहन सावधानी से चलाएं और वृष धन के लालच से बचें. पढ़ें सोमवार का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 8 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल जून महीने का दूसरा सोमवार है और पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. कल सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी. चंद्रमा कल पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां राहु के साथ उनकी युति होने से चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी लगा रहेगा. इसके अलावा, कल शाम 05:43 पर सुख और ऐश्वर्य के दाता शुक्र देव कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका बड़ा असर सभी राशियों पर पड़ेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. वहीं, यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है, तो आपको रूचक व हंस योग का सपोर्ट मिलेगा, जबकि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए भद्र राजयोग का सीधा असर दिखाई देगा.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक के अनुसार जानते हैं कि कल आपके करियर, बिजनेस, लव लाइफ और आर्थिक मोर्चे पर ग्रहों के इस बड़े फेरबदल का क्या असर होने वाला है, और नया काम शुरू करने के लिए कल का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: कल पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 09:10 तक शतभिषा, इसके बाद पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन कुंभ राशि में (ग्रहण दोष में) गोचर करेंगे.

ग्रह गोचर परिवर्तन: शुक्र कल शाम 05:43 के बाद मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ या नया काम करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

मेष राशि (Aries)

कल का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके क्रिएटिव विचारों (Creative Ideas) की जमकर तारीफ होगी, जिससे आपका मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगा.

  • करियर: ऑफिस में उच्च अधिकारी (Boss) आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे और आपके शुभचिंतकों की संख्या में भी इजाफा होगा.
  • फाइनेंस: कल आपको धन लाभ के कई नए मौके मिलेंगे, जिससे आपकी डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी.
  • सावधान: कल आपको अपनी सेहत के प्रति विशेष सावधान रहना होगा. किसी भी बाहरी या अनजान व्यक्ति की चिकनी-चुपड़ी बातों में आने से बचें.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

कल का दिन आपके धैर्य और संयम की परीक्षा ले सकता है. कार्यक्षेत्र में बेवजह के विवादों और राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखें, अन्यथा मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

  • सावधान: कल किसी के भी उकसावे में न आएं और केवल अपने काम से काम रखें. जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचें और पुरानी गलतियों को न दोहराएं.
  • फाइनेंस: कल आपको अपने धन का प्रबंधन (Money Management) बहुत सोच-समझकर करना चाहिए. मार्केट में कोई व्यक्ति आपको बड़े धन का लालच दे सकता है, सतर्क रहें. लेनदेन में पूरी सतर्कता बरतें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक密: 2

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन मिथुन राशि के जातकों को कई मोर्चों से बड़ा फायदा दिलाने वाला साबित होगा. पूर्व में किया गया कोई भी निवेश (Investment) कल आपको बेहतरीन रिटर्न और लाभ दिला सकता है.

  • बिजनेस: कारोबार में कल आपको अपने प्रतिद्वंदियों और विरोधियों से बेहद सावधान रहना होगा. विरोधी आप पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता और चतुर नीति के दम पर हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे.
  • सोशल: सामाजिक कार्यों और राजनीति से जुड़े जातकों को कल समाज में उच्च पद-प्रतिष्ठा का बड़ा लाभ मिल सकता है.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन आपके लिए सामान्य रूप से फलदायी रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में कल कुछ छोटी-मोटी परेशानियां या प्रोजेक्ट में रुकावटें आ सकती हैं, जिससे वर्कलोड बढ़ेगा.

  • सलाह: ऑफिस के काम में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए अपने करीबी शुभचिंतकों या सीनियर्स से सलाह-मशविरा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • फैमिली: संतान की तरफ से कल आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, वे अपने करियर में बड़ी तरक्की करेंगे. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें और बेवजह की जिद करने से बचें.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों को कल व्यापार में मनचाहा लाभ मिलने के मजबूत आसार हैं. कल आपका काम में पूरा मन लगेगा और बिजनेस के हर प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति दिखाई देगी.

  • फाइनेंस: आर्थिक स्थिति मजबूत रहने से कल आप अपने लिए किसी कीमती वस्तु या गैजेट्स की खरीदारी भी कर सकते हैं. कानूनी मामलों में लापरवाही बिल्कुल न बरतें.
  • करियर: नौकरीपेशा जातकों पर कल अचानक काम का बोझ (Workload) काफी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है. धैर्य बनाए रखें.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कल कन्या राशि वालों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को संतुलित रखने के लिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए आगे बढ़ना होगा. बजट से बाहर जाकर फिजूलखर्ची न करें.

  • करियर: ऑफिस में किसी भी अहम प्रोजेक्ट या काम को कल ही पूरा करने का प्रयास करें, उसे कल के भरोसे या आगे के लिए बिल्कुल न टालें.
  • सलाह: कल किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम (Risk) सोच-समझकर लें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं. अगर आप बैंक या किसी से उधार या लोन लेने की सोच रहे हैं, तो कल वह आसानी से मिल जाएगा. शाम का समय बच्चों के साथ मौज-मस्ती में बीतेगा.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए कल का दिन बेहद शानदार रहेगा, बस आपको किसी भी कार्य में जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा. साझेदारी (Partnership) में नया काम शुरू करने से अभी बचें.

  • फाइनेंस: कल आपको आमदनी का एक नया और परमानेंट स्रोत (Source of Income) मिल सकता है, जिससे धन लाभ होगा. अगर व्यापार में आपका पैसा काफी समय से फंसा हुआ था, तो वह कल वापस मिल सकता है.
  • सावधान: कल आपको कार्यस्थल या पर्सनल लाइफ में किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना चाहिए, अन्यथा बड़ा धोखा मिल सकता है.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातक कल अगर अपने बिजनेस या स्टार्टअप से जुड़ी कोई नई योजना (Business Strategy) बनाएंगे, तो भविष्य में उसका बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

  • करियर: जो लोग पिछले काफी समय से नौकरी बदलने (Job Change) की सोच रहे हैं, उन्हें कल किसी बड़ी कंपनी से बेहतर अवसर या ऑफर लेटर मिल सकता है.
  • सलाह: निवेश से लाभ की पूरी संभावना है, लेकिन किसी के दबाव में आकर जल्दबाजी न करें. किसी बड़ी परेशानी को लेकर माता-पिता से सलाह लेना कल आपके लिए संजीवनी का काम करेगा.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए कल का दिन विशेष रूप से लाभदायक और मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा.

  • फाइनेंस: परिवार के सहयोग और मार्गदर्शन से कल आपकी पुरानी आर्थिक समस्याओं (Financial Crisis) का स्थाई समाधान हो सकता है. व्यापार में उन्नति और विस्तार के नए संकेत मिलेंगे.
  • स्पिरिचुअल: कल धर्म-कर्म के कार्यों में आपका मन खूब लगेगा. आप परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम, पूजा या कीर्तन में शामिल हो सकते हैं. किसी भी तरह के बाहरी विवाद से खुद को दूर रखें.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिलाजुला और भागदौड़ से भरा रहने वाला है. संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़े किसी पुराने कानूनी मामले में कल आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना है.

  • बिजनेस: व्यापार में कल मनमुताबिक लाभ कमाने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, हालांकि आपकी रोजमर्रा की आमदनी और खर्च आसानी से पूरे हो जाएंगे.
  • सावधान: कल यदि आप किसी काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं, तो वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, दुर्घटना की आशंका दिखाई दे रही है. पारिवारिक विवादों में गुस्से से बचें और शांति से काम लें.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन खुशियों और नई उमंगों से भरा रहेगा. कल आपको हर मोड़ पर अपने जीवनसाथी का पूरा सहयोग और भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा.

  • बिजनेस: कारोबार के सिलसिले में कल आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यह बिजनेस ट्रिप आपके लिए बेहद लाभदायक और नए क्लाइंट्स दिलाने वाली साबित होगी. नई योजना में निवेश करना फायदेमंद रहेगा.
  • सावधान: कल कोर्ट-कचहरी से जुड़े किसी पुराने मामले में अचानक परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए कानूनी कागजातों को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें. कल किसी को भी बड़ा उधार देने से बचें.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों को कल अपने करियर में बेहतरीन और नए अवसर मिल सकते हैं. आय के नए स्रोत मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले काफी मजबूत होगी.

  • राहत: अगर आप पिछले कई दिनों से अपने काम, लोन या करियर को लेकर गहरे मानसिक तनाव में थे, तो वह तनाव कल पूरी तरह दूर हो जाएगा. भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा.
  • फाइनेंस: कहीं सुदूर क्षेत्र या मित्र के माध्यम से बड़ी खुशखबरी मिलने के आसार हैं. यदि आप नया मकान, वाहन या जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कल उस डील को आगे बढ़ाने में आपको बड़ा लाभ हो सकता है.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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