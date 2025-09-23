Tarot Predictions Today: 24 सितंबर 2025 टैरो कार्ड्स से जानें आज का भविष्य, प्यार, करियर और धन पर असर

मेष राशि: आज का दिन आपका कुछ परेशानियों से भरा रहेगा. आप किसी कार्य को लेकर चिंतित रहेंगे. व्यापार-व्यवसाय में आपका लॉस हो सकता है. अपने पार्टनर से सतर्क रहें. नहीं तो व्यापार-व्यवसाय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. वाणी पर संयम रखें. परिवार में कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा.
वृषभ राशि: आज आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे. कोई बड़ी पार्टनरशिप होने से आपको व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. पैतृक संपत्ति में आज आपको अधिकार मिल सकता है.
मिथुन राशि: आज आप थोड़ा संभल कर रहे. नहीं तो आप विरोधियों के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग से व्यर्थ का वाद विवाद बढ़ सकता है, जिस कारण आप परेशान रह सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में आपके सहयोगी आपका साथ छोड़ सकते हैं. परिवार में बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी.
कर्क राशि: आज आप किसी बड़े कार्य की योजना बना सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी डील या समझौता कर सकते हैं, जिस कारण बैंक आदि से बड़ा लोन आदि कराने के लिए भागदौड़ करना पड़ सकती है. आज का दिन आपका अच्छा रहेगा. आपको आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. विरोधी परास्त होंगे. परिवार में चल रहा विवाद खत्म होगा.
सिंह राशि: आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं. आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें. कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगी वर्ग से विरोध की स्थिति निर्मित होगी, जिस कारण आपको कार्यक्षेत्र में लॉस हो सकता है. माता-पिता और पत्नी में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है. इस कारण वाद विवाद से दूर रहें. वाणी पर संयम रखें.
कन्या राशि: किसी विशिष्ट कार्य का दायित्व आज आपको मिल सकता है. परंतु आपके विरोधी आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा सहयोग आज आपको मिलने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आय के नए स्रोत बनेंगे. परिवार में किसी मांगलिक कार्य का योग बनेगा.
तुला राशि: आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी. साथ ही आपको व्यापार-व्यवसाय में बड़ी आर्थिक मदद अपने परिजन और मित्रों से मिल सकती है, जिस कारण रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है. परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
वृश्चिक राशि: आज आप किसी नए कार्य की शुरुआती नीव रख सकते हैं. साथ ही आपको कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, जिस कारण कई दिन से चली आ रही आर्थिक समस्या से आपको निजात मिलेगी. परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे. आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.
धनु राशि: आज आपका दिन समस्याओं से भर रहेगा. आप स्वास्थ्य के चलते कुछ परेशान रह सकते हैं. साथ ही अपने पत्नी से आंतरिक मतभेद बढ़ता नजर आएगा, जिस कारण आप पारिवारिक तौर से परेशान रह सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में आज का दिन बड़ा निर्णय न ले. परिवार के लोगों से पर्सनल बातों को शेयर न करें. नहीं तो आपको धोखा उठाना पड़ सकता है.
मकर राशि: आज का दिन आपका शानदार और सुख में रहेगा. आज आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है. साथ ही कार्यक्षेत्र में आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी आदि की डील कर सकते हैं, जो भविष्य में बड़े प्लान के रूप में आपके लिए लाभकारी रहेगा. आर्थिक तौर से आज का दिन ठीक रहने वाला है. परिवार में सामंजस्य की कमी दिखाई पड़ेगी. आज किसी के साथ मजाक करना आपके लिए घातक हो सकता है. पत्नी से संबंध मधुर रखें.
कुंभ राशि: आज आप किसी नए कार्य के सिलसिले में बाहर की यात्रा कर सकते हैं. आप जिस काम के लिए जा रहे हैं. उसमें थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है, लेकिन आपका उद्देश्य पूर्ण होता दिखाई देगा. आज पुराना विवाद निपटाने का प्रयास करें जो आपकी प्रगति में बाधक है. परिवार में मांगलिक कार्य का योग बन सकता है. पत्नी और बच्चों के लिए आज स्थान परिवर्तन करना आपके लिए जरूरी होगा.
मीन राशि: आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. किसी पुराने बड़े विवाद को सुलझाने में आपको सफलता मिलेगी. आज आप अपने जीवन के लिए कोई बड़ी धनराशि जमा कर सकते हैं, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित दिखाई देगा. व्यापार-व्यवसाय में आज किसी को बड़ी धनराशि उधार के रूप में न दें. परिवार में सामंजस्य की कमी दिखाई देगी, जिस कारण कुछ विवाद सामने आ सकते हैं. पत्नी से ससुराल पक्ष की बुराई करना आज आपके लिए भारी पड़ सकता है.
Published at : 23 Sep 2025 02:30 PM (IST)