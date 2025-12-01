हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलमिथुन राशि 2026 लव भविष्य राशिफल! रोमां, स्थिरता और भावनात्मक गहराई का साल

मिथुन राशि 2026 लव भविष्य राशिफल! रोमां, स्थिरता और भावनात्मक गहराई का साल

Gemini 2026 Love Horoscope: नया साल 2026 मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन में ताज़गी और भावनात्मकता लेकर आएगा. साल की शुरुआत में शुक्र और बुध का शुभ प्रभाव आपके व्यक्तित्व में में खास आकर्षण जोड़ेंगे.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 01 Dec 2025 06:04 PM (IST)
Gemini 2026 Love Horoscope: नया साल 2026 मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन में ताज़गी और भावनात्मकता लेकर आएगा. साल की शुरुआत में शुक्र और बुध का शुभ प्रभाव आपके व्यक्तित्व में में खास आकर्षण जोड़ेंगे.

मिथुन राशिफल लव राशिफल 2026

1/6
मिथुन राशि वालों के लिए नया साल 2026 रिश्तों में नई दिशा और नई समझ लेकर आएगा. साल की शुरुआत में शुक्र और बुध का अनुकूल प्रभाव आपके व्यक्तित्व को ओर आकर्षित बनाएगा. इस वजह से अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्तों के द्वार खुलते नज़र आएंगे.
मिथुन राशि वालों के लिए नया साल 2026 रिश्तों में नई दिशा और नई समझ लेकर आएगा. साल की शुरुआत में शुक्र और बुध का अनुकूल प्रभाव आपके व्यक्तित्व को ओर आकर्षित बनाएगा. इस वजह से अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्तों के द्वार खुलते नज़र आएंगे.
2/6
जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह साल संवाद और विश्वास को मजबूत करने वाला रहेगा. नए साल में आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे. छोटी-छोटी गलतफहमियां आसानी से दूर होंगी, जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.
जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह साल संवाद और विश्वास को मजबूत करने वाला रहेगा. नए साल में आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे. छोटी-छोटी गलतफहमियां आसानी से दूर होंगी, जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.
3/6
मार्च से जून के बीच शुक्र की स्थिति अनुकूल रहेगी, जो आपके प्रेम जीवन में गर्माहट और रोमांस लेकर आएगी. इस अवधि में कई मिथुन जातकों की जिंदगी में ऐसे पल आएंगे, जो लंबे समय तक उनके दिल में बस जाने वाले होंगे. पार्टनर के साथ समय बिताने की इच्छा भी बढ़ेगी.
मार्च से जून के बीच शुक्र की स्थिति अनुकूल रहेगी, जो आपके प्रेम जीवन में गर्माहट और रोमांस लेकर आएगी. इस अवधि में कई मिथुन जातकों की जिंदगी में ऐसे पल आएंगे, जो लंबे समय तक उनके दिल में बस जाने वाले होंगे. पार्टनर के साथ समय बिताने की इच्छा भी बढ़ेगी.
4/6
विवाहित जातकों के लिए 2026 का मध्य समय बेहद ही खास रहेगा. बृहस्पति का समर्थन दांपत्य जीवन की स्थिरता को मजबूत करेगा. किसी पुराने मुद्दे का समाधान मिलेगा और जीवनसाथी से भावनात्मक जुड़ाव और भी गहरा होगा.
विवाहित जातकों के लिए 2026 का मध्य समय बेहद ही खास रहेगा. बृहस्पति का समर्थन दांपत्य जीवन की स्थिरता को मजबूत करेगा. किसी पुराने मुद्दे का समाधान मिलेगा और जीवनसाथी से भावनात्मक जुड़ाव और भी गहरा होगा.
5/6
अगस्त के बाद का कुछ समय मुश्किल रहेगा, कुछ समय सवधानी से रहें. इस दौरान रिश्तों में अनावश्यक संदेह या तनाव से बचना बेहतर रहेगा. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें और किसी भी निर्णय में जल्दबाज़ी न करें. धैर्य रखने से स्थिति आपके लिए फायदेमंद रहेगी.
अगस्त के बाद का कुछ समय मुश्किल रहेगा, कुछ समय सवधानी से रहें. इस दौरान रिश्तों में अनावश्यक संदेह या तनाव से बचना बेहतर रहेगा. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें और किसी भी निर्णय में जल्दबाज़ी न करें. धैर्य रखने से स्थिति आपके लिए फायदेमंद रहेगी.
6/6
साल के अंत में प्रेम जीवन में सकारात्मकता फिर बढ़ेगी. शुक्र के शुभ प्रभाव से रिश्ते में पुरानी चमक लौटेगी और नए प्लान बनेंगे, जैसे शादी, सगाई या साथ में भविष्य की कोई योजना. इसलिए 2026 मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम और रिश्तों में संतुलन, समझ और खुशियों से भरा रहने वाला साल साबित हो सकता है.
साल के अंत में प्रेम जीवन में सकारात्मकता फिर बढ़ेगी. शुक्र के शुभ प्रभाव से रिश्ते में पुरानी चमक लौटेगी और नए प्लान बनेंगे, जैसे शादी, सगाई या साथ में भविष्य की कोई योजना. इसलिए 2026 मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम और रिश्तों में संतुलन, समझ और खुशियों से भरा रहने वाला साल साबित हो सकता है.
Published at : 01 Dec 2025 06:04 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Love Horoscope New Year 2026

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
बिहार
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
इंडिया
ऐसा क्या बस पराली जलाने से ही हो रहा है सारा प्रदूषण? दिल्ली-NCR के AQI पर भड़के CJI सूर्यकांत, दिया ये अहम निर्देश
ऐसा क्या बस पराली जलाने से ही हो रहा है सारा प्रदूषण? दिल्ली-NCR के AQI पर भड़के CJI सूर्यकांत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Tobacco पर Tax बढ़ाकर सरकार करेगी कमाई | Paisa Live
मीशो लिमिटेड IPO की पूरी जानकारी | प्राइस बैंड, GMP, लॉट साइज़, फाइनेंशियल और लिस्टिंग की तारीख | Paisa Live
Silver और Copper में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, कैसे करें कमाई ?| Paisa Live
Mukesh Chhabra Interview: जब Casting हो जाए Life का हिस्सा,और हर Artist Fit बैठे अपनी जगह
AatmaHaram Interview: Horror-Comedy Romance,जब Fame की भूख बुला लाई भूत और Influencer की जिंदगी बन गई Funny

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
बिहार
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
इंडिया
ऐसा क्या बस पराली जलाने से ही हो रहा है सारा प्रदूषण? दिल्ली-NCR के AQI पर भड़के CJI सूर्यकांत, दिया ये अहम निर्देश
ऐसा क्या बस पराली जलाने से ही हो रहा है सारा प्रदूषण? दिल्ली-NCR के AQI पर भड़के CJI सूर्यकांत
ओटीटी
प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट
प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट
विश्व
पुतिन के टॉयलेट में लगा है इतना सोना, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें... कितना आलीशान है 'फ्लाइंग क्रेमिलन'?
पुतिन के टॉयलेट में लगा है इतना सोना, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें... कितना आलीशान है 'फ्लाइंग क्रेमिलन'?
लाइफस्टाइल
Tequila Shot Tips: टकीला शॉट मारते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं गलती
टकीला शॉट मारते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं गलती
नौकरी
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget