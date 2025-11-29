हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Prediction 30 November 2025: जानें रविवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 29 Nov 2025 02:30 PM (IST)
टैरो भविष्यवाणी 30 नवंबर 2025

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जो लोग मार्केटिंग एनालिसिस या डाटा एनालिसिस का ऑनलाइन कार्य करने वाले जातक अपनी मेहनत का फल तुरंत प्राप्त कर पाएंगे. आज मां लक्ष्मी की कृपा से आप धन संबंधित मामलों में जो भी प्रयास करेंगे वह सभी सफल रहेंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को आज थोड़ा आत्मविश्वास के साथ के साथ अपनी बात सभी के सामने रखने में कामयाब रहेंगे. आज आपको जोश और आत्मविश्वास दूसरों को आपकी बात मानने पर मजबूर करेगा. अपने प्रतिद्वंदी की मदद के लिए आगे आएंगे. धन संबंधित मामलों में उम्मीद से थोड़ा कम प्राप्तियां संभव है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को आज छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से आज बचना होगा. दूसरों से ध्यान हटाकर खुद पर फोकस करेंगे तो लाभ देने वाला दिन है. सेहत से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने की वजह से जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं. कमाई अच्छी होगी, परंतु खर्चे अनियंत्रित रहेंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों का आज सारा दिन फाइनेंशियल प्लानिंग में व्यतीत होने वाला है. बढ़ते हुए खर्चों को लगाम लगाने के लिए निवेश के नए साधन तलाशने का प्रयास करेंगे. विदेश से जुड़े हुए कार्य प्रगति करेंगे. महामारी के दौर में जरूरी यात्रा को टाल देना ही बेहतर है. मां लक्ष्मी की कृपा आप पर रहने वाली है. इसलिए कमाई के लिए बेहतरीन दिन है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के नेटवर्क में वृद्धि होगी. सामाजिक उत्थान के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, कमाई के मामले में भाग्य पूरी तरह सहायक बन रहा है. लंबे समय से अटकी हुई इच्छा की पूर्ति भी संभव है. आज माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी कमाई समृद्ध रहेगी.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के लिए दिन मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज भविष्य से संबंधित दूरगामी निर्णय लेने में आपका कैलकुलेटर नेचर सहायक बनेगा. आर्थिक मामलों में समय अनुकूल है, आपका काम का धन प्रदायक बनेगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को आज बड़े बुजुर्गों के साथ बहसबाजी में उलझने से बचना होगा. अपने आप को सही साबित करने की ज़िद्द की बजाय अनावश्यक तनाव से बचने के लिए चीजों को इग्नोर कर देना बेहतर है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक आज कम मेहनत में ही अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ बैठाने का प्रयास करेंगे. आज आपका दिमाग काफी तेजी से काम करेगा. अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाए रखें. पैतृक धन संपत्ति पाने के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक आज नए कार्य शुरू करने के लिए समय उपयुक्त है. बाद में किसी प्रकार के तनाव से बचने के लिए पार्टनरशिप से जुड़ी हुई डील के सभी डाक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लें. उच्च अधिकारी आपके सहयोगी बनेंगे. धन संबंधित लेनदेन लाभदायक रहेगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज अपने दुश्मनों को हराने के लिए काफी तार्किक दृष्टिकोण अपनाएंगे, सामने आकर लड़ाई झगड़ा करने की बजाय युक्ति पूर्वक परिस्थितियों को नियंत्रण में करने का प्रयास करेंगे. आर्थिक रूप से दिन बहुत अच्छा रहेगा. भाग्य आज आपके साथ है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक आज अपनी बनाई हुई योजना के क्रियान्वयन पर कार्य करेंगे. नए प्रोडक्ट का सृजन संभव है. मानसिक बल में वृद्धि होगी. तार्किक दृष्टिकोण का उपयोग करके हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे. आर्थिक रूप से दिन अनुकूल रहेगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक प्रॉपर्टी से संबंधित मामले सुलझाने के लिए आज प्रयत्नशील रहेंगे. जमीन जायदाद की खरीदारी पर धन का निवेश संभव है. भविष्य से संबंधित निर्णय लेने से पहले उसके सभी पक्षों का विश्लेषण करेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. खर्चे नियंत्रित रहेंगे.
Published at : 29 Nov 2025 02:30 PM (IST)
