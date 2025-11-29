Tarot Prediction 30 November 2025: जानें रविवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों का आज सारा दिन फाइनेंशियल प्लानिंग में व्यतीत होने वाला है. बढ़ते हुए खर्चों को लगाम लगाने के लिए निवेश के नए साधन तलाशने का प्रयास करेंगे. विदेश से जुड़े हुए कार्य प्रगति करेंगे. महामारी के दौर में जरूरी यात्रा को टाल देना ही बेहतर है. मां लक्ष्मी की कृपा आप पर रहने वाली है. इसलिए कमाई के लिए बेहतरीन दिन है.