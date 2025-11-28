जून से अक्टूबर तक बृहस्पति चौथे भाव में रहकर उन छात्रों को फायदा देंगे जो विदेश में या घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं. शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय सहायक रहेगा. इस अवधि में आपके शिक्षा में नई संभावनाएँ खुल सकती हैं. दूसरी नौकरी मिलने के योग बनेंगे और जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें भी नए मौके मिल सकते हैं. शनि देव की कृपा से लंबी यात्राओं के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, जो आपके काम को और मजबूत बनाएंगे.