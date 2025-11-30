Taurus Health Horoscope 2026: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पुरानी बीमारी से सतर्क रहने की जरूरत है!

वृषभ राशि के लोग 2026 में स्वास्थ्य के लिए 'देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि में परमं सुखम्‌' मंत्र का जाप कर सकते हैं. इसके अलावा, आप भगवान शिव या दुर्गा देवी की पूजा भी कर सकते हैं. वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए "ॐ शुक्राय नमः" का जाप संतुलन और शांति के लिए लाभकारी साबित होता है.