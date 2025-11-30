हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTaurus Health Horoscope 2026: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पुरानी बीमारी से सतर्क रहने की जरूरत है!

Taurus Health Horoscope 2026: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पुरानी बीमारी से सतर्क रहने की जरूरत है!

Taurus Health Horoscope 2026: साल 2026 में वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो वहीं कुछ दिनों में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं, तो आइए पढ़ें वृषभ राशि का हेल्थ राशिफल.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 30 Nov 2025 12:50 PM (IST)
Taurus Health Horoscope 2026: साल 2026 में वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो वहीं कुछ दिनों में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं, तो आइए पढ़ें वृषभ राशि का हेल्थ राशिफल.

वृषभ हेल्थ राशिफल 2026

1/6
साल 2026 में वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य कुल मिलाकर बेहतर रहेगा, लेकिन उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं. वृषभ राशि में स्वामी शुक्र हेल्थ को पूरी तरह से फिट रखेगा, लेकिन मंगल की वक्री स्थिति के कारण 15 जनवरी के बाद बवासीर और जोड़ों के दर्द जैसी परेशानी देखने को मिल सकती है.
साल 2026 में वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य कुल मिलाकर बेहतर रहेगा, लेकिन उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं. वृषभ राशि में स्वामी शुक्र हेल्थ को पूरी तरह से फिट रखेगा, लेकिन मंगल की वक्री स्थिति के कारण 15 जनवरी के बाद बवासीर और जोड़ों के दर्द जैसी परेशानी देखने को मिल सकती है.
2/6
फरवरी 2026 में वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य सूर्य की ऊर्जा की वजह से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि इस महीने में छोटी-मोटी समस्याओं को इग्नोर न करें और छाती या सीने से जुड़ी पुरानी बीमारियों पर विशेष रूप से ध्यान रखें.
फरवरी 2026 में वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य सूर्य की ऊर्जा की वजह से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि इस महीने में छोटी-मोटी समस्याओं को इग्नोर न करें और छाती या सीने से जुड़ी पुरानी बीमारियों पर विशेष रूप से ध्यान रखें.
3/6
अप्रैल 2026 में शनि की तिरछी नजर होने की वजह से थकान, सुस्ती, सिर दर्द, पेट दर्द जैसी हल्की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर, खान-पान पर ध्यान देकर और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करके स्वस्थ रह सकते हैं.
अप्रैल 2026 में शनि की तिरछी नजर होने की वजह से थकान, सुस्ती, सिर दर्द, पेट दर्द जैसी हल्की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर, खान-पान पर ध्यान देकर और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करके स्वस्थ रह सकते हैं.
4/6
इस वर्ष अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना सबसे जरूरी होगा. खान-पान में संतुलित आहार का सेवन बढ़ाएं, जंक फूड, फास्ट फूड, और पैकेट बंद चीजों के सेवन करने से बचें. ऐसा करने से आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रहेगा.
इस वर्ष अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना सबसे जरूरी होगा. खान-पान में संतुलित आहार का सेवन बढ़ाएं, जंक फूड, फास्ट फूड, और पैकेट बंद चीजों के सेवन करने से बचें. ऐसा करने से आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रहेगा.
5/6
इस वर्ष आपको नियमित हेल्थ चेकअप कराने और शरीर की हर कंडीशन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है. साथ ही अगर आपको किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक परेशानी होती है, तो आप घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक उपचार की मदद लेकर अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं.
इस वर्ष आपको नियमित हेल्थ चेकअप कराने और शरीर की हर कंडीशन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है. साथ ही अगर आपको किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक परेशानी होती है, तो आप घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक उपचार की मदद लेकर अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं.
6/6
वृषभ राशि के लोग 2026 में स्वास्थ्य के लिए 'देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि में परमं सुखम्‌' मंत्र का जाप कर सकते हैं. इसके अलावा, आप भगवान शिव या दुर्गा देवी की पूजा भी कर सकते हैं. वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए
वृषभ राशि के लोग 2026 में स्वास्थ्य के लिए 'देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि में परमं सुखम्‌' मंत्र का जाप कर सकते हैं. इसके अलावा, आप भगवान शिव या दुर्गा देवी की पूजा भी कर सकते हैं. वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए "ॐ शुक्राय नमः" का जाप संतुलन और शांति के लिए लाभकारी साबित होता है.
Published at : 30 Nov 2025 12:50 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Health Horoscope New Year 2026

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाई-पाई को मोहताज हुआ पाकिस्तान! IMF ने लगाई जमकर फटकार, जानें वजह
पाई-पाई को मोहताज हुआ पाकिस्तान! IMF ने लगाई जमकर फटकार, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब उत्तराखंड के चमोली में आया भूकंप, धरती हिलने पर सहमे लोग, इतनी थी तीव्रता
अब उत्तराखंड के चमोली में आया भूकंप, धरती हिलने पर सहमे लोग, इतनी थी तीव्रता
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Babri Masjid Politics: बाबरी मस्जिद पर बंगाल-राजस्थान की राजनीति आमने-सामने | West Bengal Politics
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज का कहर,फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को कुचला
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू हुई तेज रफ्तार मर्सिडीज, एक की मौत
Cyclon Storm Ditwah News Update :दितवा ने मचाई भारी तबाही, SRI Lanka में इमरजेंसी घोषित
Cyclon Storm Ditwah News Update : भारत पहुंचने वाला है तूफान दितवा, NDRF की 14 टीमें हाई अलर्ट पर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाई-पाई को मोहताज हुआ पाकिस्तान! IMF ने लगाई जमकर फटकार, जानें वजह
पाई-पाई को मोहताज हुआ पाकिस्तान! IMF ने लगाई जमकर फटकार, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब उत्तराखंड के चमोली में आया भूकंप, धरती हिलने पर सहमे लोग, इतनी थी तीव्रता
अब उत्तराखंड के चमोली में आया भूकंप, धरती हिलने पर सहमे लोग, इतनी थी तीव्रता
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर का बनेगा वोटर आईडी कार्ड... SIR प्रक्रिया में क्या होगा?
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
Video: तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल
तेजू भैया ने फार्महाउस पर बनाया लिट्टी चोखा, ठेठ देसी अंदाज में लिया जायका- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान
बाजार से नकली ड्राई फ्रूट्स तो नहीं ले आए आप, इस तरह कर सकते हैं असली-नकली की पहचान
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget