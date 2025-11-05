Dhanu Masik Rashifal November 2025: धनु राशि खर्च बढ़ेगा पर मेहनत से संतुलन बना रहेगा

व्योपार तथा नौकरी: व्यापार करने वाले को इस माह कोई खाश बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है नए निवेश करने के पहले अच्छे से विचार करे गलत निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता .नौकरी करने वाले व्यर्थ के काम में नहीं फसे कोइ लाभ नहीं होगा आपसे अपना कार्य पूरा करने की कोशिश की जाएगी कनिष्ट अधिकारी पर विश्वास नहीं करे .