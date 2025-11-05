हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Masik Rashifal November 2025: धनु राशि खर्च बढ़ेगा पर मेहनत से संतुलन बना रहेगा

Dhanu Masik Rashifal November 2025: धनु राशि खर्च बढ़ेगा पर मेहनत से संतुलन बना रहेगा

Dhanu Masik Rashifal November 2025: धनु राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से धनु मासिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 05 Nov 2025 05:25 PM (IST)
Dhanu Masik Rashifal November 2025: धनु राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से धनु मासिक राशिफल.

धनु मासिक राशिफल नवंबर 2025

पारिवारिक जीवन: धनु राशि वाले को पारिवारिक जीवन मिलाजुला रहेगा राशि के स्वामी वृहस्पति सहयोग करेगे.आपसी प्रेम तथा भाईचारा रिश्ते में खुशहाली दे सकता है परिवार के साथ आनद व्यतीत करेगे 28 नवंबर के बाद पारिवारिक स्थति में सुधार होगा.
पारिवारिक जीवन: धनु राशि वाले को पारिवारिक जीवन मिलाजुला रहेगा राशि के स्वामी वृहस्पति सहयोग करेगे.आपसी प्रेम तथा भाईचारा रिश्ते में खुशहाली दे सकता है परिवार के साथ आनद व्यतीत करेगे 28 नवंबर के बाद पारिवारिक स्थति में सुधार होगा.
व्योपार तथा नौकरी: व्यापार करने वाले को इस माह कोई खाश बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है नए निवेश करने के पहले अच्छे से विचार करे गलत निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता .नौकरी करने वाले व्यर्थ के काम में नहीं फसे कोइ लाभ नहीं होगा आपसे अपना कार्य पूरा करने की कोशिश की जाएगी कनिष्ट अधिकारी पर विश्वास नहीं करे .
व्योपार तथा नौकरी: व्यापार करने वाले को इस माह कोई खाश बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है नए निवेश करने के पहले अच्छे से विचार करे गलत निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता .नौकरी करने वाले व्यर्थ के काम में नहीं फसे कोइ लाभ नहीं होगा आपसे अपना कार्य पूरा करने की कोशिश की जाएगी कनिष्ट अधिकारी पर विश्वास नहीं करे .
शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों को अपने दैनिक रूटीन पर ध्यान देना जरुरी है अगर आप उच्य शिक्षा का प्लान किए है आवश्यक प्रेरणा की कमी होगी लेकिन आपका प्रयास निर्णायक रहेगा अध्यापक का सहयोग मिलेगा लेकिन उनके सामने जिद्दी स्वभाव को बदले.
शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों को अपने दैनिक रूटीन पर ध्यान देना जरुरी है अगर आप उच्य शिक्षा का प्लान किए है आवश्यक प्रेरणा की कमी होगी लेकिन आपका प्रयास निर्णायक रहेगा अध्यापक का सहयोग मिलेगा लेकिन उनके सामने जिद्दी स्वभाव को बदले.
प्रेम जीवन: लव लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इंटरटेनमेंट करे प्रेम सम्बन्ध में खूब इंजॉय करेगे, अगर प्रितम से नजदीक है थोड़ी बहस होगी लेकिन प्रेम संबध कोई कमी नहीं दिखाई देगा सिंगल है डेट कर रहे है अपनी प्यार का इजहार करे उससे विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है .
प्रेम जीवन: लव लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इंटरटेनमेंट करे प्रेम सम्बन्ध में खूब इंजॉय करेगे, अगर प्रितम से नजदीक है थोड़ी बहस होगी लेकिन प्रेम संबध कोई कमी नहीं दिखाई देगा सिंगल है डेट कर रहे है अपनी प्यार का इजहार करे उससे विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है .
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं है ,क्योंकि ग्रहों अच्छे स्थति में नहीं है अधिक मेहनत के कारण थकान महसूस करेगे ,पाचन तंत्र ठीक नहीं रहेगा इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को लेकर दैनिक रूटीन बनाए, अपने पाचन तंत्र पर दबाव नहीं बनाए.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं है ,क्योंकि ग्रहों अच्छे स्थति में नहीं है अधिक मेहनत के कारण थकान महसूस करेगे ,पाचन तंत्र ठीक नहीं रहेगा इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को लेकर दैनिक रूटीन बनाए, अपने पाचन तंत्र पर दबाव नहीं बनाए.
उपाय: प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे . प्रत्येक मंगलवार को मसूर के दाल और गुड का दान करे.
उपाय: प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे . प्रत्येक मंगलवार को मसूर के दाल और गुड का दान करे.
Published at : 05 Nov 2025 05:25 PM (IST)
