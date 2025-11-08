हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलमकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (9 से 15 नवंबर 2025): रचनात्मक सफलता और पारिवारिक सुख का सप्ताह, पढ़ें टैरो राशिफल

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (9 से 15 नवंबर 2025): रचनात्मक सफलता और पारिवारिक सुख का सप्ताह, पढ़ें टैरो राशिफल

Capricon weekly tarot horoscope November 9 to 15: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मकर राशि वालों के लाभकारी रहेगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 08 Nov 2025 11:36 PM (IST)
Capricon weekly tarot horoscope November 9 to 15: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मकर राशि वालों के लाभकारी रहेगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

1/6
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. आप अपने प्रदर्शन से संतुष्ट महसूस करेंगे और वरिष्ठों से सराहना प्राप्त होगी. रचनात्मक या कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष पहचान मिलने के योग हैं.
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. आप अपने प्रदर्शन से संतुष्ट महसूस करेंगे और वरिष्ठों से सराहना प्राप्त होगी. रचनात्मक या कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष पहचान मिलने के योग हैं.
2/6
धन राशिफल (Finance): आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि, अनावश्यक खर्चों से बचें और धन प्रबंधन पर ध्यान दें ताकि भविष्य के लिए स्थिरता बनी रहे.
धन राशिफल (Finance): आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि, अनावश्यक खर्चों से बचें और धन प्रबंधन पर ध्यान दें ताकि भविष्य के लिए स्थिरता बनी रहे.
3/6
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस सप्ताह सफलता और प्रगति के संकेत मिलेंगे. नई योजनाओं या आइडियाज पर काम शुरू कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभदायक रहेंगे. क्लाइंट्स के साथ संबंध बेहतर होंगे.
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस सप्ताह सफलता और प्रगति के संकेत मिलेंगे. नई योजनाओं या आइडियाज पर काम शुरू कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभदायक रहेंगे. क्लाइंट्स के साथ संबंध बेहतर होंगे.
4/6
लव राशिफल (Love): प्रेम जीवन में सामंजस्य और सुकून रहेगा. पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा. अविवाहित जातकों को किसी खास व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हो सकता है.
लव राशिफल (Love): प्रेम जीवन में सामंजस्य और सुकून रहेगा. पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा. अविवाहित जातकों को किसी खास व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हो सकता है.
5/6
स्वास्थ्य राशिफल (Health): हालांकि आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, फिर भी स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. पर्याप्त नींद लें और खानपान पर ध्यान दें ताकि थकान या कमजोरी महसूस न हो.
स्वास्थ्य राशिफल (Health): हालांकि आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, फिर भी स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. पर्याप्त नींद लें और खानपान पर ध्यान दें ताकि थकान या कमजोरी महसूस न हो.
6/6
परिवार राशिफल (Family): घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या उत्सव में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.
परिवार राशिफल (Family): घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या उत्सव में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.
Published at : 08 Nov 2025 11:36 PM (IST)
Tags :
Makar Rashifal Tarot Weekly Horoscope Capricon Weekly Horoscope

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
बिहार में योगी-अखिलेश की 'राम-राम'!
Sandeep Chaudhary: घुसपैठिया बहाना...हिंदू वोट निशाना?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट टीम को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
टीम इंडिया को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
यूटिलिटी
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
बिहार
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget