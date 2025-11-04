कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (2 से 8 नवंबर 2025): वित्तीय लाभ और नए अवसर, पढ़ें टैरो राशिफल

जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. शनि की स्थिति के कारण काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे. सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, पर समय प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा.