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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में नर्स की संदिग्ध मौत, वॉशरूम में मिली लाश

पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में नर्स की संदिग्ध मौत, वॉशरूम में मिली लाश

पुलिस ने गुरुवार (13 अगस्त) को बताया कि कोलकाता के सरकारी NRS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 30 साल की एक नर्स संदिग्ध हालात में मृत पाई गई. बुधवार को अस्पताल के HDU में नाइट ड्यूटी पर थीं. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Aug 2026 06:35 PM (IST)
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कोलकाता में एक नर्स की मौत से हड़कंप मच गया है. यहां एक सरकारी अस्पताल में एक नर्स संदिग्ध हालात में मृत पाई गई. पुलिस ने जानकारी देते हुए इस मामले की पुष्टी की है. 

पुलिस ने गुरुवार (13 अगस्त) को बताया कि कोलकाता के सरकारी NRS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 30 साल की एक नर्स संदिग्ध हालात में मृत पाई गई. उन्होंने कहा कि वह बुधवार को अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट (HDU) में नाइट ड्यूटी पर थीं. 

पुलिस ने घटना से जुड़ी और क्या जानकारी दी? 

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि वह रात करीब 8 बजे ड्यूटी पर आई थी. रात करीबन 10:30 बजे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट बिल्डिंग में एंटीनेटल वार्ड के स्टाफ वॉशरूम गई थी. न्यूज एजेंसी पीटीआई को दी जानकारी के मुताबिक, जब वह कुछ देर तक वापस नहीं लौटी, तो उसके साथी उसे देखने गए. इस दौरान पाया गया कि वॉशरूम का दरवाजा बंद था. बार-बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर उनमे से दो ने दरवाजा तोड़ा और उसे जमीन पर बेहोश पाया. 

अधिकारी ने जानकारी दी कि नर्स की जांच के लिए तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया गया. इन्होंने बाद में उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद एंटाली पुलिस स्टेशन के कर्मचारी और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की होमिसाइड टीम के अधिकारी अस्पताल पहुंचे. 

शुरुआती जांच में बॉडी से नहीं मिले जांच के निशान

पुलिस अधिकारी की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में नर्स के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले. न ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ. पुलिस ने शुरुआती आशंका जताई है कि इंजेक्शन के जरिए एनेस्थेटिक दवा की ओवरडोज लेने से नर्स की मौत हुई हो सकती है. 

पुलिस का कहना है कि डिटेक्टिव सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं. नर्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. राज्य के हेल्थ मिनिस्टर शरद्वत मुखर्जी ने गुरुवार सुबह अस्पताल का दौरा किया. उन स्टाफ सदस्यों से भी बात की है, जो बुधवार देर रात ड्यूटी पर मौजूद थे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 13 Aug 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Kolkata WEST BENGAL Nurse Dead In Hospital
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