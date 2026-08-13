पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में नर्स की संदिग्ध मौत, वॉशरूम में मिली लाश

कोलकाता में एक नर्स की मौत से हड़कंप मच गया है. यहां एक सरकारी अस्पताल में एक नर्स संदिग्ध हालात में मृत पाई गई. पुलिस ने जानकारी देते हुए इस मामले की पुष्टी की है.

पुलिस ने गुरुवार (13 अगस्त) को बताया कि कोलकाता के सरकारी NRS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 30 साल की एक नर्स संदिग्ध हालात में मृत पाई गई. उन्होंने कहा कि वह बुधवार को अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट (HDU) में नाइट ड्यूटी पर थीं.

पुलिस ने घटना से जुड़ी और क्या जानकारी दी?

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि वह रात करीब 8 बजे ड्यूटी पर आई थी. रात करीबन 10:30 बजे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट बिल्डिंग में एंटीनेटल वार्ड के स्टाफ वॉशरूम गई थी. न्यूज एजेंसी पीटीआई को दी जानकारी के मुताबिक, जब वह कुछ देर तक वापस नहीं लौटी, तो उसके साथी उसे देखने गए. इस दौरान पाया गया कि वॉशरूम का दरवाजा बंद था. बार-बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर उनमे से दो ने दरवाजा तोड़ा और उसे जमीन पर बेहोश पाया.

अधिकारी ने जानकारी दी कि नर्स की जांच के लिए तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया गया. इन्होंने बाद में उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद एंटाली पुलिस स्टेशन के कर्मचारी और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की होमिसाइड टीम के अधिकारी अस्पताल पहुंचे.

शुरुआती जांच में बॉडी से नहीं मिले जांच के निशान

पुलिस अधिकारी की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में नर्स के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले. न ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ. पुलिस ने शुरुआती आशंका जताई है कि इंजेक्शन के जरिए एनेस्थेटिक दवा की ओवरडोज लेने से नर्स की मौत हुई हो सकती है.

पुलिस का कहना है कि डिटेक्टिव सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं. नर्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. राज्य के हेल्थ मिनिस्टर शरद्वत मुखर्जी ने गुरुवार सुबह अस्पताल का दौरा किया. उन स्टाफ सदस्यों से भी बात की है, जो बुधवार देर रात ड्यूटी पर मौजूद थे.