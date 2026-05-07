Guru Pradosh Vrat 2026: मई में दो गुरु प्रदोष व्रत का बन रहा संयोग, जानें क्यों खास है ये

प्रदोष व्रत को वार के अनुसार अलग-अलग नामों से जाना जाता है और इसका महत्व भी अलग होता है. गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं. शास्त्रों में गुरु प्रदोष व्रत को ज्ञान, संतान सुख और आर्थिक लाभ के लिए फलदायी माना गया है.