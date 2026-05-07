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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGuru Pradosh Vrat 2026: मई में दो गुरु प्रदोष व्रत का बन रहा संयोग, जानें क्यों खास है ये

Guru Pradosh Vrat 2026: मई में दो गुरु प्रदोष व्रत का बन रहा संयोग, जानें क्यों खास है ये

Guru Pradosh Vrat 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर गुरुवार का दिन है, जिससे मई में दो गुरु प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है. 14 मई और 28 मई को गुरु प्रदोष व्रत रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 07 May 2026 11:30 AM (IST)
Guru Pradosh Vrat 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर गुरुवार का दिन है, जिससे मई में दो गुरु प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है. 14 मई और 28 मई को गुरु प्रदोष व्रत रहेगा.

गुरु प्रदोष व्रत 2026 मई

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पंचांग के अनुसार, हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत मनाय जता है. यह तिथि भगवान शिव जी की पूजा के लिए उत्तम मानी जाती है. प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का विधान है.
पंचांग के अनुसार, हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत मनाय जता है. यह तिथि भगवान शिव जी की पूजा के लिए उत्तम मानी जाती है. प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का विधान है.
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प्रदोष व्रत को वार के अनुसार अलग-अलग नामों से जाना जाता है और इसका महत्व भी अलग होता है. गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं. शास्त्रों में गुरु प्रदोष व्रत को ज्ञान, संतान सुख और आर्थिक लाभ के लिए फलदायी माना गया है.
प्रदोष व्रत को वार के अनुसार अलग-अलग नामों से जाना जाता है और इसका महत्व भी अलग होता है. गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं. शास्त्रों में गुरु प्रदोष व्रत को ज्ञान, संतान सुख और आर्थिक लाभ के लिए फलदायी माना गया है.
Published at : 07 May 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
Shiv Puja Guru Pradosh Vrat 2026 Pradosh Vrat 2026 Jyeshtha Month 2026

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