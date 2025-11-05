हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक देव जी की 5 शिक्षाएं, जिससे दूर होगा जीवन का अंधकार

Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक देव जी की 5 शिक्षाएं, जिससे दूर होगा जीवन का अंधकार

Guru Nanak Dev Ji Quotes: 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई जा रही है. इसे प्रकाश पर्व या गुरु नानक जयंती कहा जाता है. इस मौके पर जानिए गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 05 Nov 2025 06:20 AM (IST)
Guru Nanak Dev Ji Quotes: 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई जा रही है. इसे प्रकाश पर्व या गुरु नानक जयंती कहा जाता है. इस मौके पर जानिए गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं.

गुरु नानक देव जी के विचार

1/7
गुरु नानक देव जी के विचार आज 500 वर्ष बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं. आज गुरु नानक जयंती के पवित्र दिन पर जानते हैं गुरु नानक देव जी की ऐसी 5 शिक्षाओं के बारे में, जिससे आपके जीवन का अंधकार दूर होगा.
गुरु नानक देव जी के विचार आज 500 वर्ष बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं. आज गुरु नानक जयंती के पवित्र दिन पर जानते हैं गुरु नानक देव जी की ऐसी 5 शिक्षाओं के बारे में, जिससे आपके जीवन का अंधकार दूर होगा.
2/7
गुरु नानक देव जी के विचार आज 500 वर्ष बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं. आज गुरु नानक जयंती के पवित्र दिन पर जानते हैं गुरु नानक देव जी की ऐसी 5 शिक्षाओं के बारे में, जिससे आपके जीवन का अंधकार दूर होगा.
गुरु नानक देव जी के विचार आज 500 वर्ष बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं. आज गुरु नानक जयंती के पवित्र दिन पर जानते हैं गुरु नानक देव जी की ऐसी 5 शिक्षाओं के बारे में, जिससे आपके जीवन का अंधकार दूर होगा.
3/7
नाम जप- गुरु नानक देव जी ने हमेशा परमात्मा को याद करना ही सिखाया है. क्योंकि ईश्वर का नाम जपने से मन को शांति मिलती है. इससे व्यक्ति काम, क्रोध, मोह और लालच जैसी बुराईयों से भी दूर रहता है.
नाम जप- गुरु नानक देव जी ने हमेशा परमात्मा को याद करना ही सिखाया है. क्योंकि ईश्वर का नाम जपने से मन को शांति मिलती है. इससे व्यक्ति काम, क्रोध, मोह और लालच जैसी बुराईयों से भी दूर रहता है.
4/7
वंड छको- इसका अर्थ है मिल-बांटकर खाओ. गुरु नानक देव जी के अनुसार, जो भी कमाएं उसे जरूरतमंदों के साथ बांट कर खाना चाहिए. यानी हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ भाग गरीबों की मदद में खर्च करना चाहिए.
वंड छको- इसका अर्थ है मिल-बांटकर खाओ. गुरु नानक देव जी के अनुसार, जो भी कमाएं उसे जरूरतमंदों के साथ बांट कर खाना चाहिए. यानी हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ भाग गरीबों की मदद में खर्च करना चाहिए.
5/7
किरत करो- कभी भी दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए. जो भी कमाएं उसे मेहनत और सच्चाई से कमाई. मेहनत की कमाई से ही दान पुण्य जैसे काम करें.
किरत करो- कभी भी दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए. जो भी कमाएं उसे मेहनत और सच्चाई से कमाई. मेहनत की कमाई से ही दान पुण्य जैसे काम करें.
6/7
गुरु नानक देव जी लोगों को यही शिक्षा देते थे कि, कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को किसी भी तरह से परेशान करना चाहिए.
गुरु नानक देव जी लोगों को यही शिक्षा देते थे कि, कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को किसी भी तरह से परेशान करना चाहिए.
7/7
गुरु ननाक देव अपनी शिक्षाओं में कहते हैं कि, पैसों का स्थान जेब में ही रहना चाहिए. इसे कभी भी मन (हृदय) से लगाकर नहीं रखना चाहिए.
गुरु ननाक देव अपनी शिक्षाओं में कहते हैं कि, पैसों का स्थान जेब में ही रहना चाहिए. इसे कभी भी मन (हृदय) से लगाकर नहीं रखना चाहिए.
Published at : 05 Nov 2025 06:20 AM (IST)
Guru Nanak Jayanti 2025

विश्व
पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, समंदर में देगा चुनौती!
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?

