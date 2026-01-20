हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेडरूम में भूलकर भी न रखें ये 3 चीजें, वरना दांपत्य जीवन में आ सकती है दरार!

Vastu Tips for Bedroom: वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम में कुछ वस्तुओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति की ऊर्जा और व्यवहार पर नकारात्मक असर डालते हैं. बेडरूम से 3 चीजों को हटा दें.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 20 Jan 2026 02:45 PM (IST)
बेडरूम के लिए वास्तु टिप्स

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम में वस्तुओं को सही स्थान पर रखना बेहद जरूरी है. कुछ ऐसी वस्तुओं को बेडरूम में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे ऊर्जा और स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है. आइए जानते हैं वे 3 वस्तुएं जिन्हें शयनकक्ष (Bedroom) में रखने से बचना चाहिए.
वास्तु शास्त्र में घर को लेकर कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है. यदि हम चीजों को उचित तरीके से रखें, तो अनजानें में ही हमारे सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है. वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि, कुछ चीजों को उचित स्थान पर रखना बेहद जरूरी है.
Published at : 20 Jan 2026 02:45 PM (IST)
Married Life Vastu Tips For Home Vastu Dosh Bedroom Vastu Tips Vastu Shastra

