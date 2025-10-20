हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोDiwali 2025: दिवाली की सुबह इन चीजों का दिखना होता है शुभ

Diwali 2025: दिवाली की सुबह इन चीजों का दिखना होता है शुभ

Diwali 2025: दिवाली का पर्व आज 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. आज सुबह आपको कुछ दुर्लभ चीजों के दर्शन हो जाएं तो समझिए आपकी दिवाली शुभ हो गई. इन चीजों को मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 20 Oct 2025 07:17 AM (IST)
Diwali 2025: दिवाली का पर्व आज 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. आज सुबह आपको कुछ दुर्लभ चीजों के दर्शन हो जाएं तो समझिए आपकी दिवाली शुभ हो गई. इन चीजों को मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है.

दिवाली पर दिखने वाले शुभ संकेत

1/6
दिवाली का दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित होता है. घर पर सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए दिवाली के दिन विशेष तैयारियां, पूजा और उपाय किए जाते हैं.
दिवाली का दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित होता है. घर पर सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए दिवाली के दिन विशेष तैयारियां, पूजा और उपाय किए जाते हैं.
2/6
आज दिवाली की सुबह कुछ संकेत मिलना या कुछ चीजों का दिखाई देना शुभ होता है (Auspicious Sign on Diwali). अगर आप सुबह ये चीजें दिखाई दे या संकेत मिले तो समझिए आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है.
आज दिवाली की सुबह कुछ संकेत मिलना या कुछ चीजों का दिखाई देना शुभ होता है (Auspicious Sign on Diwali). अगर आप सुबह ये चीजें दिखाई दे या संकेत मिले तो समझिए आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है.
3/6
दिवाली पर सुब-सुबह आपके द्वार पर गौ माता स्वयं आकर खड़ी हो जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है. इसका अर्थ यह है कि आपके घर पर समृद्धि और खुशहाली का आगमन होने वाला है. इसलिए गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं.
दिवाली पर सुब-सुबह आपके द्वार पर गौ माता स्वयं आकर खड़ी हो जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है. इसका अर्थ यह है कि आपके घर पर समृद्धि और खुशहाली का आगमन होने वाला है. इसलिए गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं.
4/6
इसके साथ ही दिवाली की सुबह यदि आपको अचानक से घर या घर के आस-पास छिपकली, छछूंदर या काली चींटियां दिखाई दे तो इसे भी बहुत शुभ माना गया है. इन चीजों का दिखना यह संकेत है कि धन की देवी मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और घर पर धन-वृद्धि होने वाली है.
इसके साथ ही दिवाली की सुबह यदि आपको अचानक से घर या घर के आस-पास छिपकली, छछूंदर या काली चींटियां दिखाई दे तो इसे भी बहुत शुभ माना गया है. इन चीजों का दिखना यह संकेत है कि धन की देवी मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और घर पर धन-वृद्धि होने वाली है.
5/6
दिवाली के दिन आपके घर पर किसी साधु-संत का आगमन हो तो इसे भी मंगलकारी माना जाता है. आज अगर कई साधु-संत आए तो उन्हें खाली हाथ विदा न करें. बल्कि उन्हें आदरपूर्वक दान-दक्षिणा देकर ही विदा करें. इससे घर पर सुख-समृद्धि का वास होता है.
दिवाली के दिन आपके घर पर किसी साधु-संत का आगमन हो तो इसे भी मंगलकारी माना जाता है. आज अगर कई साधु-संत आए तो उन्हें खाली हाथ विदा न करें. बल्कि उन्हें आदरपूर्वक दान-दक्षिणा देकर ही विदा करें. इससे घर पर सुख-समृद्धि का वास होता है.
6/6
सुबह उठते ही पूजा-पाठ की आरती, शंख या घंटियों की आवाज सुनाई तो यह बड़ा शुभ माना जाता है. इन धार्मिक औऱ आध्यात्मिक संकेत का दिवाली के दिन मिलना बहुत मंगलकारी है.
सुबह उठते ही पूजा-पाठ की आरती, शंख या घंटियों की आवाज सुनाई तो यह बड़ा शुभ माना जाता है. इन धार्मिक औऱ आध्यात्मिक संकेत का दिवाली के दिन मिलना बहुत मंगलकारी है.
Published at : 20 Oct 2025 07:17 AM (IST)
Embed widget