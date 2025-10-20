इसके साथ ही दिवाली की सुबह यदि आपको अचानक से घर या घर के आस-पास छिपकली, छछूंदर या काली चींटियां दिखाई दे तो इसे भी बहुत शुभ माना गया है. इन चीजों का दिखना यह संकेत है कि धन की देवी मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और घर पर धन-वृद्धि होने वाली है.