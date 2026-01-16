DDA Housing Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका, DDA की इस आवास योजना में मिल रही इतनी छूट
दिल्ली में लंबे समय से किफायती आवास की तलाश कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पहली बार विशेष तौर पर सरकारी सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत लोगों को ध्यान में रखते हुए 'कर्मयोगी आवास योजना' लेकर आया है. जिंसमें DDA ने कार्यरत एवं सेवानिवृत हो चुके सरकारी कर्मचारियों को नए साल का सौगात देते हुए विशेष छूट की भी घोषणा की है.
सरकारी कर्मचारियों को 25 प्रतिशत तक डिस्काउंट
यह योजना सिर्फ सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए रखी गई है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी बैंक, लोकल बॉडीज, ऑटोनॉमस संस्थान, यूनिवर्सिटी और अन्य सरकारी संगठनों में कार्यरत कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पात्र आवेदकों को फ्लैट्स की कीमत पर 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. यह छूट सीधे बिक्री मूल्य पर लागू होगी, जिससे मकान खरीदना अपेक्षाकृत सस्ता पड़ेगा.
वन, टू और थ्री बीएचके के 1168 नए फ्लैट्स शामिल
कर्मयोगी आवास योजना के तहत कुल 1168 नए फ्लैट्स पेश किए गए हैं. इनमें 1 बीएचके, 2 बीएचके और 3 बीएचके तीनों कैटेगरी के मकान शामिल हैं, ताकि अलग-अलग जरूरत और बजट वाले कर्मचारी लाभ उठा सकें.
नरेला में तैयार किए गए हैं सभी फ्लैट्स
इस योजना के तहत सभी आवासीय फ्लैट्स नरेला इलाके में बनाए गए हैं. ये फ्लैट्स पॉकेट-9 के ए1 से ए4 सेक्टर में स्थित हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं के साथ व्यवस्थित रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. सभी फ्लैट्स रेडी-टू-मूव-मूव हैं और 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर सम्बंधित खरीदारों के लिए उपलब्ध हैं. इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है. इच्छुक खरीदार डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
