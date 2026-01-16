प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला 2026 का आयोजन किया गया है.ऐसे में आस्था और भक्ति की डुबकी लगाने के लिए यहां श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है. इसी बीच एक चेहरे ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. दरअसल महाकुंभ 2025 में वायरल होने वाली मोनालिसा की तरह ही माघ मेला में बंगाल से आई आनंदराधा गोस्वामी जमकर वायरल हो रही हैं.

कौन हैं आनंदराधा?

सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों ने धमाल मचा कर रख दिया है. हर तरफ सिर्फि उन्हीं की चर्चा हो रही है. कभी मोनालिसा कुंभ के मेले में वायरल हुई थीं. अब आनंदराधा ने उसी इतिहास को दोहरा दिया है.आनंदराधा गोस्वामी बंगाल की रहने वाली हैं. उन्होंने माघ मेले में एक स्टॉल लगाया है, जिसमें देवी दुर्गा के लॉकेट, रुद्राक्ष की मालाएं और धार्मिक प्रतीक का सामान रखा है.

आनंदराधा उन्हीं चीजों को बेच रही हैं. लेकिन, चर्चा उनके सामान की नहीं बल्कि उनके बंगाली लुक की हो रही है.लंबी काजल लगी आंखें, माथे पर बड़ी लाल बिंदी और मांग में भरा सिंदूर आनंदराधा का ये बंगाली लुक भीड़ में उन्हें सबसे अलग बना रहा है.जैसे ही मेले में आए फोटोग्राफरों की नजर उन पर पड़ी, उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया.





देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें ट्रेंड करने लग गईं.आपको बता दें कि माघ मेला 800 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है. मकर संक्रांति के महापर्व पर श्रद्धालुओं के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. आने-जाने वाले वाहनों के लिए 42 अस्थायी पार्किंग प्लेस भी बनाई गई है.

भीड़ और आस्था के इस संगम के बीच आनंदराधा का चेहरा काफी पॉपुलर हो रहा है, जिसे देखने के लिए लोग खुद उनके स्टॉल तक पहुंच जा रहे हैं.सोशल मीडिया का पॉवर ऐसा है जो लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है.आनंदराधा भी उन्हीं में से एक हैं, जो सोशल मीडिया की वजह से रातोंरात वायरल हो चुकी हैं.

