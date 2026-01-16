हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पति साथ नहीं रहता, क्या करती... ब्वॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई पत्नी तो दिया ऐसा जवाब, घूम जाएगा माथा, वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला होटल की सीढ़ियों पर दिखाई दे रही है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. इतने में पत्नी कहती है कि पति 2 साल से साथ नहीं रह रहा, मैं क्या करती.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 16 Jan 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

पति-पत्नी के बीच झगड़ा आम बात है. रिश्तों में छोटी-मोटी नोंकझोंक चलती रहती है. हालांकि, जब इसी रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री होती है तो मामले को चौराहे पर आने में देर नहीं लगती. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को ब्वॉयफ्रेंड के साथ होटल में पकड़ा. उसने पुलिस बुला ली और जब पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उसका जवाब सुनकर माथा ही घूम गया. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है.

वायरल हुआ वीडियो उत्तर प्रदेश के झांसी का बताया जा रहा है. जहां एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ होटल पहुंची. पति को इसकी भनक लग गई और उसने पुलिस बुला ली, उसके बाद जो हुआ चर्चा का विषय बना हुआ है. 

पति साथ नहीं, क्या करती?  

झांसी से सामने आए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला होटल की सीढ़ियों पर दिखाई दे रही है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. इतने में पत्नी कहती है कि पति 2 साल से साथ नहीं रह रहा, मैं क्या करती. महिला की बातें सुनकर लग रहा है कि उसे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है. बताया जा रहा है कि पीड़ित पति को इस बात की भनक लग गई थी कि उसकी पत्नी किसी और के साथ होटल जाती है. उसने पीछा किया और होटल पहुंचकर डायल 112 पर कॉल करके पुलिस बुला ली. 

सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स ने आरोपी पत्नी को आड़े हाथों ले लिया. एक यूजर ने लिखा, मर्द हो या औरत ऐसे घोखेबाजों को तो अच्छे से सजा देनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा, फिर भी पति को एलीमनी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि संविधान इसे गलत नहीं मानता. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश महिलाओं को ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है महिला सशक्तिकरण की मिसाल. एक यूजर ने लिखा, आजकल प्रेमी लोग दूसरे की पत्नी के साथ बहुत संबंध बना रहे हैं, यह सब समाज के लिए अच्छा नहीं है, इस पर एक सख्त कानून होना चाहिए. 

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Published at : 16 Jan 2026 03:10 PM (IST)
पर्सनल कार्नर

