चातुर्मास की शुरुआत 25 जुलाई 2026 देवशयनी एकादशी से होगी और देवउठनी एकादशी पर 21 नवंबर को समाप्त होंगे. चातुर्मास में चार महीने सावन, आषाढ़, भाद्रपद और कार्तिक में शुभ कार्य बंद रहते हैं.