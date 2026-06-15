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Chaturtmas 2026: अधिकमास खत्म, अब कब शुरू होगा चातुर्मास, 4 महीने नहीं होंगे शुभ काम
Chaturmas 2026 Date: अधिकमास समाप्त हो गए हैं अब 25 जुलाई से चातुर्मास शुरू हो जाएंगे. इन चार महीने में देवताओं का शयनकाल रहता है इसलिए शुभ काम बंद रहते हैं. कब तक रहेंगे चातुर्मास जान लें.
चातुर्मास 2026
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Published at : 15 Jun 2026 02:10 PM (IST)
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