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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChaturtmas 2026: अधिकमास खत्म, अब कब शुरू होगा चातुर्मास, 4 महीने नहीं होंगे शुभ काम

Chaturtmas 2026: अधिकमास खत्म, अब कब शुरू होगा चातुर्मास, 4 महीने नहीं होंगे शुभ काम

Chaturmas 2026 Date: अधिकमास समाप्त हो गए हैं अब 25 जुलाई से चातुर्मास शुरू हो जाएंगे. इन चार महीने में देवताओं का शयनकाल रहता है इसलिए शुभ काम बंद रहते हैं. कब तक रहेंगे चातुर्मास जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 15 Jun 2026 02:10 PM (IST)
Chaturmas 2026 Date: अधिकमास समाप्त हो गए हैं अब 25 जुलाई से चातुर्मास शुरू हो जाएंगे. इन चार महीने में देवताओं का शयनकाल रहता है इसलिए शुभ काम बंद रहते हैं. कब तक रहेंगे चातुर्मास जान लें.

चातुर्मास 2026

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चातुर्मास की शुरुआत 25 जुलाई 2026 देवशयनी एकादशी से होगी और देवउठनी एकादशी पर 21 नवंबर को समाप्त होंगे. चातुर्मास में चार महीने सावन, आषाढ़, भाद्रपद और कार्तिक में शुभ कार्य बंद रहते हैं.
चातुर्मास की शुरुआत 25 जुलाई 2026 देवशयनी एकादशी से होगी और देवउठनी एकादशी पर 21 नवंबर को समाप्त होंगे. चातुर्मास में चार महीने सावन, आषाढ़, भाद्रपद और कार्तिक में शुभ कार्य बंद रहते हैं.
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चातुर्मास के शुरू होते ही मुंडन संस्कार, विवाह, तिलक, यज्ञोपवीत जैसे शुभ-मांगलिक संस्कार की पर रोक लग जाएगी. इस अवधि में किसी नए काम की शुरुआत भी नहीं करना चाहिए.
चातुर्मास के शुरू होते ही मुंडन संस्कार, विवाह, तिलक, यज्ञोपवीत जैसे शुभ-मांगलिक संस्कार की पर रोक लग जाएगी. इस अवधि में किसी नए काम की शुरुआत भी नहीं करना चाहिए.
Published at : 15 Jun 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Adhik Maas 2026 Chaturmas 2026 Dev Uthani Ekadashi 2026 Dev Shayani Ekadashi 2026

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