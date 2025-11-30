हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोकर्क राशि करियर 2026: नया साल सफलता और उतार-चढ़ाव से भरा! स्किल पर ध्यान देने की जरूरत

कर्क राशि करियर 2026: नया साल सफलता और उतार-चढ़ाव से भरा! स्किल पर ध्यान देने की जरूरत

Cancer Career 2025 Horoscope: नया साल कर्क राशि के लिए करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ें कर्क करियर 2026 राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 30 Nov 2025 02:01 PM (IST)
Cancer Career 2025 Horoscope: नया साल कर्क राशि के लिए करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ें कर्क करियर 2026 राशिफल.

कर्क करियर 2026 राशिफल

1/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से खास रहने वाला है. नए साल में पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. करियर को लेकर मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है. इसके अलावा स्किल चुनने को लेकर भी असंमजस की स्थिति बनी रहेगी. समय रहते ठोस कदम उठाएं.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से खास रहने वाला है. नए साल में पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. करियर को लेकर मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है. इसके अलावा स्किल चुनने को लेकर भी असंमजस की स्थिति बनी रहेगी. समय रहते ठोस कदम उठाएं.
2/6
फरवरी 2026 से करियर में नए एक्शन ले सकते हैं. इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट जैसे कामों में कौशल दिखाने का मौका मिलेगा. बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल भरपूर करें. किसी फर्म या ऑफिस में नौकरी प्राप्त करने के लिए शुरुआत में कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है.
फरवरी 2026 से करियर में नए एक्शन ले सकते हैं. इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट जैसे कामों में कौशल दिखाने का मौका मिलेगा. बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल भरपूर करें. किसी फर्म या ऑफिस में नौकरी प्राप्त करने के लिए शुरुआत में कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है.
3/6
ऐसे छात्र जिनका लक्ष्य कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने का है, उनके लिए 2026 का मध्य भाग निर्णयक साबित हो सकता है. स्किल बेस्ड कंपनी में एनालिटिक्स, डिजिटल ऑपरेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर या एचआर की जॉब लग सकती है. कर्क राशि के जातकों को करियर के लिए यही सलाह है कि, स्किल बेस्ड चीजों पर काम करें.
ऐसे छात्र जिनका लक्ष्य कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने का है, उनके लिए 2026 का मध्य भाग निर्णयक साबित हो सकता है. स्किल बेस्ड कंपनी में एनालिटिक्स, डिजिटल ऑपरेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर या एचआर की जॉब लग सकती है. कर्क राशि के जातकों को करियर के लिए यही सलाह है कि, स्किल बेस्ड चीजों पर काम करें.
4/6
अगर करियर में सरकारी या प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो साल 2026 में कड़ी मेहनत करें. साल के मध्य भाग में वरिष्ठ लोगों का साथ आपको करियर में ऊंचा मुकाम दिला सकता है. लेकिन यह तभी होगा, जब आप मेहनत जमकर करेंगे. अपना फोकस किसी भी तरह से टूटने न दें.
अगर करियर में सरकारी या प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो साल 2026 में कड़ी मेहनत करें. साल के मध्य भाग में वरिष्ठ लोगों का साथ आपको करियर में ऊंचा मुकाम दिला सकता है. लेकिन यह तभी होगा, जब आप मेहनत जमकर करेंगे. अपना फोकस किसी भी तरह से टूटने न दें.
5/6
साल के अंतिम महीनों में नौकरी और प्लेसमेंट के उच्च योग बन रहे हैं, लेकिन यहां भी आपको आगे निकलने के लिए अपनी स्किल पर अधिक मेहनत की जरूरत है. नेटवर्किंग, स्किल बिल्डिंग और निरंतरतता Consistency पर काम करने से चीजें आपके हक में रहेगी. कर्क राशि के ऐसे छात्र जो किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, उन्हें इंटरव्यू को केक्र करने के लिए इंटरव्यू की ट्रेनिंग लेनी चाहिए.
साल के अंतिम महीनों में नौकरी और प्लेसमेंट के उच्च योग बन रहे हैं, लेकिन यहां भी आपको आगे निकलने के लिए अपनी स्किल पर अधिक मेहनत की जरूरत है. नेटवर्किंग, स्किल बिल्डिंग और निरंतरतता Consistency पर काम करने से चीजें आपके हक में रहेगी. कर्क राशि के ऐसे छात्र जो किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, उन्हें इंटरव्यू को केक्र करने के लिए इंटरव्यू की ट्रेनिंग लेनी चाहिए.
6/6
कुल मिलाकर वर्ष 2026 कर्क राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से तीन बातों पर टिका रह सकता है, जिसमें दिशा, अनुशासन और डेवलपमेंट शामिल हैं. किसी भी डिग्री को औपचारिकता मात्र न लेकर उसके प्रति गंभीर रहें, वरना नौकरी के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है. साल 2026 बड़ा प्रोफेशनल ब्रेक भी दिला सकता है.
कुल मिलाकर वर्ष 2026 कर्क राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से तीन बातों पर टिका रह सकता है, जिसमें दिशा, अनुशासन और डेवलपमेंट शामिल हैं. किसी भी डिग्री को औपचारिकता मात्र न लेकर उसके प्रति गंभीर रहें, वरना नौकरी के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है. साल 2026 बड़ा प्रोफेशनल ब्रेक भी दिला सकता है.
Published at : 30 Nov 2025 01:51 PM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Kark Rashifal 2026 YEAR 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA 1st ODI: रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी', AIMIM विधायक के विवादित बयान से सियासी बवाल
महाराष्ट्र: 'इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी', AIMIM विधायक के विवादित बयान से सियासी बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
Delhi Mercedes Accident: बेकाबू मर्सिडीज ने कैसे ली लोगों की जान,जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी
Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Babri Masjid Politics: बाबरी मस्जिद पर बंगाल-राजस्थान की राजनीति आमने-सामने | West Bengal Politics
Delhi Mercedes Accident: दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज का कहर,फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को कुचला

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA 1st ODI: रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
रोहित, गिल के बाद राहुल भी नहीं बदल पाए किस्मत, लगातार 19 बार टीम इंडिया हारी टॉस
इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी', AIMIM विधायक के विवादित बयान से सियासी बवाल
महाराष्ट्र: 'इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी', AIMIM विधायक के विवादित बयान से सियासी बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
Frequent Cold: सुबह उठते ही बार-बार क्यों होता है जुकाम? समझ जाएं बॉडी में इस चीज की है कमी
सुबह उठते ही बार-बार क्यों होता है जुकाम? समझ जाएं बॉडी में इस चीज की है कमी
यूटिलिटी
दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात
दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget