तुला राशि 2026 लव भविष्य राशिफल! नए साल में रिश्तों की होगी असली परीक्षा

2026 में तुला राशि के जातकों के प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव के साथ नई समझ भी देखने को मिलेगी. साल की शुरुआत में शुक्र की स्थिति आपके भावनात्मक पक्ष को मजबूत करेगी, जिससे रिश्तों में अपनापन और मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों के लिए यह समय किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का संकेत दे सकता है.