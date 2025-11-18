हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Baba Vanga की 2026 की डरावनी भविष्यवाणियां... विश्वयुद्ध, Gold और आपदा के संकेत अभी से तेज!

Baba Vanga की 2026 की डरावनी भविष्यवाणियां... विश्वयुद्ध, Gold और आपदा के संकेत अभी से तेज!

Baba Vanga Predictions 2026: बुल्गेरयाई भविष्यवक्ता और रहस्यवादी नेत्रहीन महिला बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए भी भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें 3 भविष्यवाणी के सच होने के संकेत अभी से दिखाई दे रहे हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 18 Nov 2025 03:00 PM (IST)
Baba Vanga Predictions 2026: बुल्गेरयाई भविष्यवक्ता और रहस्यवादी नेत्रहीन महिला बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए भी भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें 3 भविष्यवाणी के सच होने के संकेत अभी से दिखाई दे रहे हैं.

बाबा वंगा की भविष्यवाणी 2026

1/6
बाबा वेंगा एक रहस्यवदी बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और नेत्रहीन औरत जिसके पास दुनिया को देखने के लिए आंखें तो नहीं थी, लेकिन अपनी रहस्यवादी शक्तियों के दम पर उन्होंने मरने से पहले 5079 तक भविष्यवाणी करने का दावा किया था. साल 2025 बीतने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, इसके बाद 2026 आ जाएगा.
बाबा वेंगा एक रहस्यवदी बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और नेत्रहीन औरत जिसके पास दुनिया को देखने के लिए आंखें तो नहीं थी, लेकिन अपनी रहस्यवादी शक्तियों के दम पर उन्होंने मरने से पहले 5079 तक भविष्यवाणी करने का दावा किया था. साल 2025 बीतने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, इसके बाद 2026 आ जाएगा.
2/6
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2026 में लोगों को विश्व युद्ध के साथ राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान कुछ देशों में भारी आर्थिक तंगी भी देखने को मिलेगी.
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2026 में लोगों को विश्व युद्ध के साथ राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान कुछ देशों में भारी आर्थिक तंगी भी देखने को मिलेगी.
3/6
साल 2025 के लिए उनकी पहली भविष्यवाणी सोने की कीमतों में भारी उछाल की है, जिसके संकेत अभी से ही दिखाई दे रहे हैं. मार्केट में सोने का दाम इस समय ही 1.23 लाख प्रति 10 ग्राम पार कर चुका है. मार्केट में सोने को एक सुरक्षात्मक निवेश के तौर पर देखा जा रहा है.
साल 2025 के लिए उनकी पहली भविष्यवाणी सोने की कीमतों में भारी उछाल की है, जिसके संकेत अभी से ही दिखाई दे रहे हैं. मार्केट में सोने का दाम इस समय ही 1.23 लाख प्रति 10 ग्राम पार कर चुका है. मार्केट में सोने को एक सुरक्षात्मक निवेश के तौर पर देखा जा रहा है.
4/6
इसके अलावा बाबा वेंगा ने सोने (Gold) को लेकर एक भविष्यवाणी ये भी की है कि, साल 2026 के मध्य सोने के दामों में 10 से 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिसके कारण भारत में गोल्ड प्राइस 1.62 लाख रुपये से 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है.
इसके अलावा बाबा वेंगा ने सोने (Gold) को लेकर एक भविष्यवाणी ये भी की है कि, साल 2026 के मध्य सोने के दामों में 10 से 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिसके कारण भारत में गोल्ड प्राइस 1.62 लाख रुपये से 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है.
5/6
बाबा वेंगा की 2026 के लिए दूसरी भविष्यवाणी तीसरे विश्वयुद्ध को लेकर है. उनके मुताबिक इस महायुद्ध का गहरा प्रभाव पश्चिम के देशों में देखने को मिल सकता है. इन दिनों अमेरिका और रुस के बीच बिगड़ते हलातों को देखते हुए तमाम छोटे और बड़े देशों में परमाणु युद्ध का डर बना हुआ है. अगर इन दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध होता है, तो दुनियाभर में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं.
बाबा वेंगा की 2026 के लिए दूसरी भविष्यवाणी तीसरे विश्वयुद्ध को लेकर है. उनके मुताबिक इस महायुद्ध का गहरा प्रभाव पश्चिम के देशों में देखने को मिल सकता है. इन दिनों अमेरिका और रुस के बीच बिगड़ते हलातों को देखते हुए तमाम छोटे और बड़े देशों में परमाणु युद्ध का डर बना हुआ है. अगर इन दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध होता है, तो दुनियाभर में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं.
6/6
इसके अलावा उनकी तीसरी भविष्यवाणी प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन मुख्य है. बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए लोगों को चेताते हुए कहा था कि, दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और लू जैसी प्राकृतिक समस्याएं देखने को मिल सकती है. इसके अलावा दुनिया के कई हिस्सों में भूंकप से तबाही मचेगी.
इसके अलावा उनकी तीसरी भविष्यवाणी प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन मुख्य है. बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए लोगों को चेताते हुए कहा था कि, दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और लू जैसी प्राकृतिक समस्याएं देखने को मिल सकती है. इसके अलावा दुनिया के कई हिस्सों में भूंकप से तबाही मचेगी.
Published at : 18 Nov 2025 03:00 PM (IST)
