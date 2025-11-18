Baba Vanga की 2026 की डरावनी भविष्यवाणियां... विश्वयुद्ध, Gold और आपदा के संकेत अभी से तेज!

बाबा वेंगा की 2026 के लिए दूसरी भविष्यवाणी तीसरे विश्वयुद्ध को लेकर है. उनके मुताबिक इस महायुद्ध का गहरा प्रभाव पश्चिम के देशों में देखने को मिल सकता है. इन दिनों अमेरिका और रुस के बीच बिगड़ते हलातों को देखते हुए तमाम छोटे और बड़े देशों में परमाणु युद्ध का डर बना हुआ है. अगर इन दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध होता है, तो दुनियाभर में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं.