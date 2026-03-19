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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 19 March 2026: मिथुन राशि सूझबूझ से सुलझेंगे व्यापारिक मसले, टेक्नोलॉजी से जुड़ना होगा जरूरी

Aaj Ka Mithun Rashifal 19 March 2026: मिथुन राशि सूझबूझ से सुलझेंगे व्यापारिक मसले, टेक्नोलॉजी से जुड़ना होगा जरूरी

Gemini Horoscope 19 March 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Mar 2026 03:01 AM (IST)
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Mithun Rashifal 19 March 2026 in Hindi: मिथुन राशि आज का दिन प्रोफेशनल लाइफ में एक्टिव रहने का है. कार्यक्षेत्र में कुछ नोक-झोंक या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से आप स्थिति को संभाल लेंगे. समय का सही उपयोग करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

हेल्थ राशिफल: जोड़ों के दर्द या शरीर में अकड़न की समस्या परेशान कर सकती है. नियमित व्यायाम और सही खानपान पर ध्यान दें.

बिजनेस राशिफल: व्यापार में आपकी सूझबूझ और समझदारी से समस्याओं का समाधान मिलेगा. उच्च अधिकारियों या बड़े लोगों से संपर्क बनाकर रखना फायदेमंद रहेगा. नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे बिजनेस में ग्रोथ होगी.

जॉब/करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को अपने स्किल्स के साथ टेक्नोलॉजी अपडेट करना जरूरी है. वर्कप्लेस पर दूसरों के काम में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें. इससे आपको नई उपलब्धियां हासिल होंगी.

लव व फैमिली राशिफल: जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें, नहीं तो रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. समझदारी और संवाद से स्थिति बेहतर होगी.

फाइनेंस राशिफल: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. सोच-समझकर खर्च करें और भविष्य के लिए सेविंग पर ध्यान दें.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा. अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस से बचें. मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 7

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करें.

FAQs

Q1. क्या आज करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, फोकस और मेहनत से नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ होगा?
समझदारी और सही निर्णय से समस्याओं का हल मिलेगा और लाभ के योग बनेंगे.

Q3. रिश्तों में तनाव से कैसे बचें?
संवाद बनाए रखें और छोटी बातों को नजरअंदाज करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Mar 2026 03:01 AM (IST)
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Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal #mithun
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