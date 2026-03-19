Aaj Ka Kark Rashifal 19 March 2026: कर्क राशि भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, मार्केटिंग और सेल्स में दिखेगी तेजी

Cancer Horoscope 19 March 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Mar 2026 03:09 AM (IST)
Kark Rashifal 19 March 2026 in Hindi: कर्क राशि आज भाग्य आपका साथ देगा. अच्छे कर्म करने से सफलता और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. व्यवसायिक और व्यक्तिगत मामलों में संतुलित सोच रखना जरूरी है.

हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन हल्की थकान और मानसिक तनाव हो सकता है. क्रोध और जल्दीबाजी से बचें.

बिजनेस राशिफल: व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. मार्केटिंग पर ध्यान दें, नए बाजार में प्रवेश करें और सेल्स टीम को मजबूत करें. पब्लिक रिलेशन पर ध्यान देने से आय के नए स्त्रोत बनेंगे. शुभ कार्य के लिए सुबह 7:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:00 का समय लाभकारी रहेगा.

जॉब/करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यभार बढ़ सकता है. पेंडिंग कामों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं. प्रयास करने वालों को कोई बड़ा पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है.

लव व फैमिली राशिफल: परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे. गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों से सलाह लेने से स्थिति बेहतर हो सकती है. क्रोध पर नियंत्रण रखें.

फाइनेंस राशिफल: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं. खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स को पढ़ाई में सतर्क रहने की जरूरत है. विषय से बाहर पढ़ाई से बचें और फोकस बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: भगवान विष्णु को नारियल और हलवा अर्पित करें और “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का जप करें.

FAQs

Q1. क्या आज व्यापार में लाभ होगा?
समझदारी और नई रणनीति से व्यापार में फायदा मिलने के योग हैं.

Q2. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
पेंडिंग काम निपटाने में व्यस्त रहेंगे, मेहनत का फल मिलेगा.

Q3. परिवार में तनाव से कैसे बचें?
क्रोध पर नियंत्रण रखें और समस्याओं को बातचीत से हल करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Mar 2026 03:09 AM (IST)
राशिफल
