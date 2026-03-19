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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 19 March 2026: वृषभ राशि आय बढ़ाने की योजना होगी सफल, करियर में धैर्य का फल मीठा

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 19 March 2026: वृषभ राशि आय बढ़ाने की योजना होगी सफल, करियर में धैर्य का फल मीठा

Taurus Horoscope 19 March 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Mar 2026 02:51 AM (IST)
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Vrishabh Rashifal 19 March 2026 in Hindi: वृषभ राशि आज का दिन योजनाओं को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए अच्छा रहेगा. आय बढ़ाने के नए रास्तों पर विचार करेंगे और धीरे-धीरे प्रगति के संकेत मिलेंगे.

हेल्थ राशिफल: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन सुबह के समय हल्की थकान या आलस्य महसूस हो सकता है. दिनचर्या को संतुलित रखें और पर्याप्त आराम लें.

बिजनेस राशिफल: व्यापार में सफलता पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें और उसी पर फोकस रखें. यदि किसी कंपनी के साथ मर्ज करने का विचार है, तो हर पहलू को ध्यान से समझकर ही निर्णय लें. मेहनत और धैर्य से बिजनेस में ग्रोथ होगी.

जॉब/करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए बदलाव के योग बन रहे हैं. नई जगह ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें धैर्य रखना होगा और वर्तमान नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए.

लव व फैमिली राशिफल: परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. बाहर घूमने या ट्रिप का प्लान बन सकता है. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, बस अपनों के संपर्क में बने रहें.

फाइनेंस राशिफल: आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. सही प्लानिंग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स के लिए कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी रहेगी. अभ्यास में निरंतरता बनाए रखें, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग: सफेद
भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: माँ लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जप करें.

FAQs

Q1. क्या आज नौकरी में बदलाव संभव है?
नई जगह ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं.

Q2. क्या बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?
हाँ, लेकिन पहले पूरी योजना और जोखिम को समझकर ही कदम उठाएं.

Q3. दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या करें?
परिवार के साथ समय बिताएं और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Mar 2026 02:51 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
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