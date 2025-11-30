हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोUmbilical Cord Astro Tips: बच्चे की नाल को यूं ही फेंक देते हैं तो हो जाएं सावधान, जानें कहां और कैसे रखें

Umbilical Cord Astro Tips: बच्चे की नाल को यूं ही फेंक देते हैं तो हो जाएं सावधान, जानें कहां और कैसे रखें

Umbilical CordAstro Tips: नवजात के जन्म के बाद लोग नाल को इधर-उधर फेंक देते हैं. ज्योतिष के अनुसार इसे फेंकने के बजाय सही तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की नाल केवल जैविक हिस्सा मात्र नहीं होता.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 30 Nov 2025 10:18 PM (IST)
Umbilical CordAstro Tips: नवजात के जन्म के बाद लोग नाल को इधर-उधर फेंक देते हैं. ज्योतिष के अनुसार इसे फेंकने के बजाय सही तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की नाल केवल जैविक हिस्सा मात्र नहीं होता.

बच्चे की नाल का क्या करें

1/6
अलग-अलग संस्कृतियों में बच्चे की नाल को लेकर विशेष नियम होते हैं. गर्भनाल बच्चे को मां के गर्भ में केवल पोषण देने का कार्य नहीं करता, बल्कि इससे बच्चे का भविष्य भी जुड़ा होता है. इसलिए जन्म के बाद नाल को इधर-उधर फेंकने या रखने से बचना चाहिए.
अलग-अलग संस्कृतियों में बच्चे की नाल को लेकर विशेष नियम होते हैं. गर्भनाल बच्चे को मां के गर्भ में केवल पोषण देने का कार्य नहीं करता, बल्कि इससे बच्चे का भविष्य भी जुड़ा होता है. इसलिए जन्म के बाद नाल को इधर-उधर फेंकने या रखने से बचना चाहिए.
2/6
बच्चे के जन्म के बाद नाल (Umbilical Cord) को वेस्ट मानकर लोग फेंक देते हैं. लेकिन मान्यता है कि यह बच्चे की पहली ऊर्जा, सुरक्षा और जन्मकालीन शुभ संकेतों का प्रतीक होती है.
बच्चे के जन्म के बाद नाल (Umbilical Cord) को वेस्ट मानकर लोग फेंक देते हैं. लेकिन मान्यता है कि यह बच्चे की पहली ऊर्जा, सुरक्षा और जन्मकालीन शुभ संकेतों का प्रतीक होती है.
3/6
बच्चे के नाल को किसी भी सामान्य कचरे की तरह फेंकना अशुभ होता है. इसका नकारात्मक असर बच्चे के भविष्य, स्वास्थ्य और सौभाग्य पर पड़ सकता है. तो फिर क्या करें, आइए जानते हैं.
बच्चे के नाल को किसी भी सामान्य कचरे की तरह फेंकना अशुभ होता है. इसका नकारात्मक असर बच्चे के भविष्य, स्वास्थ्य और सौभाग्य पर पड़ सकता है. तो फिर क्या करें, आइए जानते हैं.
4/6
कहां रखें बच्चे की नाल- नाल को सुरक्षित संभालकर रखने का सबसे पांरपरिक तरीका है कि, इससे पहले के समय में लोग घर-आंगन या मंदिर के मिट्टी में दबा देते हैं. इससे बच्चे का नाल हमेशा धरती के संपर्क में रहता है.
कहां रखें बच्चे की नाल- नाल को सुरक्षित संभालकर रखने का सबसे पांरपरिक तरीका है कि, इससे पहले के समय में लोग घर-आंगन या मंदिर के मिट्टी में दबा देते हैं. इससे बच्चे का नाल हमेशा धरती के संपर्क में रहता है.
5/6
तिजोरी में रखें- कई लोग बच्चे की नाल को सुरक्षित रूप से तिजोरी में भी रखते हैं. इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि इससे भविष्य में बच्चे की आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहती है और उसका जीवन सुख-समृद्धि से भरपूर रहता है.
तिजोरी में रखें- कई लोग बच्चे की नाल को सुरक्षित रूप से तिजोरी में भी रखते हैं. इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि इससे भविष्य में बच्चे की आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहती है और उसका जीवन सुख-समृद्धि से भरपूर रहता है.
6/6
कुछ लोग बच्चे के नाल को अच्छी तरह सुखाकर किसी छोटी डिब्बी या कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रखते हैं. नाल को रखने का यह भी अच्छा तरीका माना जाता है.
कुछ लोग बच्चे के नाल को अच्छी तरह सुखाकर किसी छोटी डिब्बी या कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रखते हैं. नाल को रखने का यह भी अच्छा तरीका माना जाता है.
Published at : 30 Nov 2025 10:18 PM (IST)
Tags :
Astro Tips Hindu Tradition Umbilical Cord

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Itti Si Khushi: Anvita के हाथ पर रचा Virat का नाम, Sanjay से कैसे होगी शादी #sbs
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
बॉलीवुड
Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' और '120 बहादुर' हिट होने से दूर और फ्लॉप के करीब? जानें दोनों का हाल
'दे दे प्यार दे 2' और '120 बहादुर' हिट होने से दूर और फ्लॉप के करीब? जानें दोनों का हाल
इंडिया
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
ट्रेंडिंग
स्टेडियम में हसीना ने की भोजपुरी गाने की डिमांड और डीजे ने बजा दिया लॉलीपॉप- फिर लगे झन्नाटेदार ठुमके- वीडियो वायरल
स्टेडियम में हसीना ने की भोजपुरी गाने की डिमांड और डीजे ने बजा दिया लॉलीपॉप- फिर लगे झन्नाटेदार ठुमके- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget