अलग-अलग संस्कृतियों में बच्चे की नाल को लेकर विशेष नियम होते हैं. गर्भनाल बच्चे को मां के गर्भ में केवल पोषण देने का कार्य नहीं करता, बल्कि इससे बच्चे का भविष्य भी जुड़ा होता है. इसलिए जन्म के बाद नाल को इधर-उधर फेंकने या रखने से बचना चाहिए.