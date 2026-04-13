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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAmarnath yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन कब कर पाएंगे, आया बड़ा अपडेट

Amarnath yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन कब कर पाएंगे, आया बड़ा अपडेट

Amarnath Yatra 2026 Date Announced: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, इसको लेकर अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) ने घोषणा जारी की है. जान लें यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 13 Apr 2026 02:07 PM (IST)
Amarnath Yatra 2026 Date Announced: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, इसको लेकर अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) ने घोषणा जारी की है. जान लें यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे.

अमरनाथ यात्रा 2026

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अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है. इसका समापन 28 अगस्त 2026 को होगा. यात्रा से पहले पहली पूजा 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर की जाएगी.
अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है. इसका समापन 28 अगस्त 2026 को होगा. यात्रा से पहले पहली पूजा 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर की जाएगी.
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अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे. 57 दिन चलने वाली इस यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैम्प से पहला जत्था रवाना होगा
अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे. 57 दिन चलने वाली इस यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैम्प से पहला जत्था रवाना होगा
Published at : 13 Apr 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra 2026 Shri Amarnath Ji Shrine Board

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