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Amarnath yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन कब कर पाएंगे, आया बड़ा अपडेट
Amarnath Yatra 2026 Date Announced: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, इसको लेकर अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) ने घोषणा जारी की है. जान लें यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे.
अमरनाथ यात्रा 2026
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Published at : 13 Apr 2026 02:07 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion