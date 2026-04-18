मूलांक 5 यानी अगर आपका जन्म महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो इस बार अक्षय तृतीया आपके लिए प्रगति और लाभ का खास अवसर लेकर आ रही है. इस दिन आपकी आय में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत है. खासतौर पर जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें अपने नए आइडियाज और क्रिएटिव सोच से अच्छा मुनाफा मिल सकता है. यह समय नई शुरुआत और बड़े निर्णय लेने के लिए अनुकूल साबित होगा.