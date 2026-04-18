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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAkshaya Tritiya 2026 Numerology: अक्षय तृतीया इन मूलांक वालों के लिए बेहद शुभ, चारों ओर से बरसेगा पैसा!

Akshaya Tritiya 2026 Numerology: अक्षय तृतीया इन मूलांक वालों के लिए बेहद शुभ, चारों ओर से बरसेगा पैसा!

Akshaya Tritiya 2026 Numerology: अक्षय तृतीया का दिन अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है. मूलांक 5, मूलांक 1 और मूलांक 8 वालों के लिए ये दिन लकी होगा, करियर को नया मुकाम, धन मिल सकता है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 18 Apr 2026 07:30 AM (IST)
Akshaya Tritiya 2026 Numerology: अक्षय तृतीया का दिन अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है. मूलांक 5, मूलांक 1 और मूलांक 8 वालों के लिए ये दिन लकी होगा, करियर को नया मुकाम, धन मिल सकता है.

अक्षय तृतीया 2026

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मूलांक 5 यानी अगर आपका जन्म महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो इस बार अक्षय तृतीया आपके लिए प्रगति और लाभ का खास अवसर लेकर आ रही है. इस दिन आपकी आय में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत है. खासतौर पर जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें अपने नए आइडियाज और क्रिएटिव सोच से अच्छा मुनाफा मिल सकता है. यह समय नई शुरुआत और बड़े निर्णय लेने के लिए अनुकूल साबित होगा.
मूलांक 5 यानी अगर आपका जन्म महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो इस बार अक्षय तृतीया आपके लिए प्रगति और लाभ का खास अवसर लेकर आ रही है. इस दिन आपकी आय में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत है. खासतौर पर जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें अपने नए आइडियाज और क्रिएटिव सोच से अच्छा मुनाफा मिल सकता है. यह समय नई शुरुआत और बड़े निर्णय लेने के लिए अनुकूल साबित होगा.
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मूलांक 1 वालों के लिए अक्षय तृतीया सबसे लकी रहने वाला है. अक्षय तृतीा 19 अप्रैल को है. इसका मूलांक होता है 1+9=10 (मूलांक 1).आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो अक्षय तृतीया पर आपके अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और संपत्ति में भी इजाफा हो सकता है. बिजनेस में नई योजना समृद्धिदायक बनेगी.
मूलांक 1 वालों के लिए अक्षय तृतीया सबसे लकी रहने वाला है. अक्षय तृतीा 19 अप्रैल को है. इसका मूलांक होता है 1+9=10 (मूलांक 1).आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो अक्षय तृतीया पर आपके अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और संपत्ति में भी इजाफा हो सकता है. बिजनेस में नई योजना समृद्धिदायक बनेगी.
Published at : 18 Apr 2026 07:30 AM (IST)
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Akshaya Tritiya 2026 Numerology 2026

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