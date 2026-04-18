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Akshaya Tritiya 2026 Numerology: अक्षय तृतीया इन मूलांक वालों के लिए बेहद शुभ, चारों ओर से बरसेगा पैसा!
Akshaya Tritiya 2026 Numerology: अक्षय तृतीया का दिन अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है. मूलांक 5, मूलांक 1 और मूलांक 8 वालों के लिए ये दिन लकी होगा, करियर को नया मुकाम, धन मिल सकता है.
अक्षय तृतीया 2026
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Published at : 18 Apr 2026 07:30 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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