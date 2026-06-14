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कितने साल में फल देने लगता है अखरोट का पेड़, एक पेड़ से कितनी होती है कमाई?
Walnut Farming Tips: अखरोट का कलमी पेड़ 3-4 साल में और बीज वाला पेड़ 10-12 साल में फल देने लगता है. जानें पूरी तरह तैयार पेड़ से आप कितनी कमाई कर सकते हैं?
अखरोट की खेती को अगर आज के समय का सबसे सॉलिड और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा. पारंपरिक फसलों के मुकाबले इसमें थोड़ा सब्र जरूर रखना पड़ता है. लेकिन एक बार जब इसके पेड़ फल देना शुरू करते हैं. तो यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली कमाई का जरिया बन जाता है.
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Published at : 14 Jun 2026 12:07 PM (IST)
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