कितने साल में फल देने लगता है अखरोट का पेड़, एक पेड़ से कितनी होती है कमाई?

हालांकि अब खेती की नई तकनीकों ने इस इंतजार को काफी हद तक कम कर दिया है. आजकल मार्केट में ग्राफ्टेड यानी कलमी पौधे आसानी से मिल जाते हैं. जो बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं. अगर आप अपने खेत में अच्छी क्वालिटी के ग्राफ्टेड पौधों की प्लांटिंग करते हैं. तो ये मात्र 3 से 4 साल के भीतर ही फल देना शुरू कर देते हैं.