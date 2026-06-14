हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकितने साल में फल देने लगता है अखरोट का पेड़, एक पेड़ से कितनी होती है कमाई?

कितने साल में फल देने लगता है अखरोट का पेड़, एक पेड़ से कितनी होती है कमाई?

Walnut Farming Tips: अखरोट का कलमी पेड़ 3-4 साल में और बीज वाला पेड़ 10-12 साल में फल देने लगता है. जानें पूरी तरह तैयार पेड़ से आप कितनी कमाई कर सकते हैं?

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 14 Jun 2026 12:21 PM (IST)
Walnut Farming Tips: अखरोट का कलमी पेड़ 3-4 साल में और बीज वाला पेड़ 10-12 साल में फल देने लगता है. जानें पूरी तरह तैयार पेड़ से आप कितनी कमाई कर सकते हैं?

अखरोट की खेती को अगर आज के समय का सबसे सॉलिड और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा. पारंपरिक फसलों के मुकाबले इसमें थोड़ा सब्र जरूर रखना पड़ता है. लेकिन एक बार जब इसके पेड़ फल देना शुरू करते हैं. तो यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली कमाई का जरिया बन जाता है.

1/6
अगर आप अखरोट का बाग लगाने की सोच रहे हैं. तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इसके पेड़ों से फल मिलना कब शुरू होता है. आमतौर पर अगर आप पारंपरिक बीजों से तैयार किए गए पौधे लगाते हैं. तो उन्हें फल देने की स्टेज तक पहुंचने में करीब 10 से 12 साल का लंबा समय लग जाता है.
अगर आप अखरोट का बाग लगाने की सोच रहे हैं. तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इसके पेड़ों से फल मिलना कब शुरू होता है. आमतौर पर अगर आप पारंपरिक बीजों से तैयार किए गए पौधे लगाते हैं. तो उन्हें फल देने की स्टेज तक पहुंचने में करीब 10 से 12 साल का लंबा समय लग जाता है.
2/6
हालांकि अब खेती की नई तकनीकों ने इस इंतजार को काफी हद तक कम कर दिया है. आजकल मार्केट में ग्राफ्टेड यानी कलमी पौधे आसानी से मिल जाते हैं. जो बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं. अगर आप अपने खेत में अच्छी क्वालिटी के ग्राफ्टेड पौधों की प्लांटिंग करते हैं. तो ये मात्र 3 से 4 साल के भीतर ही फल देना शुरू कर देते हैं.
हालांकि अब खेती की नई तकनीकों ने इस इंतजार को काफी हद तक कम कर दिया है. आजकल मार्केट में ग्राफ्टेड यानी कलमी पौधे आसानी से मिल जाते हैं. जो बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं. अगर आप अपने खेत में अच्छी क्वालिटी के ग्राफ्टेड पौधों की प्लांटिंग करते हैं. तो ये मात्र 3 से 4 साल के भीतर ही फल देना शुरू कर देते हैं.
Published at : 14 Jun 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Walnut Farming News Walnut Farming

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
1 बीघे में ड्रैगन फ्रूट की खेती में कितना खर्च आता है, इससे कितनी होगी कमाई?
1 बीघे में ड्रैगन फ्रूट की खेती में कितना खर्च आता है, इससे कितनी होगी कमाई?
एग्रीकल्चर
खेत में पानी भर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसान जान लें जरूरी बात?
खेत में पानी भर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसान जान लें जरूरी बात?
एग्रीकल्चर
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
एग्रीकल्चर
छोटे किसानों को सरकार का सहारा, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना से बुढ़ापे में मिलेगी पेंशन
छोटे किसानों को सरकार का सहारा, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना से बुढ़ापे में मिलेगी पेंशन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
पीएम मोदी का विजन-सीएम योगी का मिशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी
TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी
महाराष्ट्र
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
विश्व
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होंगे डील पर साइन, तेहरान ने कहा- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होगी डील, तेहरान बोला- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
बॉलीवुड
Video: 'लगान' के इवेंट में पति जय मेहता को पोज देने के लिए गाइड करती दिखीं जूही चावला, वीडियो हुआ वायरल
'लगान' के इवेंट में पति जय मेहता को पोज देने के लिए गाइड करती दिखीं जूही चावला, वीडियो हुआ वायरल
क्रिकेट
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे
इंडिया
Prakash Raj Joins CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी का आज बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, प्रकाश राज होंगे शामिल
कॉकरोच जनता पार्टी का आज बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, प्रकाश राज होंगे शामिल
हेल्थ
Brain Tumor: मोबाइल फोन से लेकर सिरदर्द का असली सच, कैसे फैलता है ब्रेन ट्यूमर? डॉक्टरों ने खोला बड़ा राज
मोबाइल फोन से लेकर सिरदर्द का असली सच, कैसे फैलता है ब्रेन ट्यूमर? डॉक्टरों ने खोला बड़ा राज
एग्रीकल्चर
खेत में पानी भर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसान जान लें जरूरी बात?
खेत में पानी भर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसान जान लें जरूरी बात?
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget