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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर'खेत का डिजिटल डॉक्टर' वह ऐप जो सिर्फ एक फोटो खींचकर बता देता है फसल की बीमारी और उसका इलाज

'खेत का डिजिटल डॉक्टर' वह ऐप जो सिर्फ एक फोटो खींचकर बता देता है फसल की बीमारी और उसका इलाज

Crop Doctor App For Farm: फसल की बीमारी से परेशान किसानों के लिए यह ऐप किसी वरदान से कम नहीं है. सिर्फ एक फोटो खींचकर यह फसलों के हर रोग को तुरंत पकड़ कर उसका सटीक इलाज बता देता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 05 Jul 2026 12:07 PM (IST)
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Crop Doctor App For Farm: खेती में सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आती है. जब फसल में अचानक कोई बीमारी या कीट का हमला हो जाए और समय पर उसकी पहचान न हो सके. कई बार किसान सही दवा की जगह गलत दवा का इस्तेमाल कर देते हैं. जिससे नुकसान और बढ़ जाता है. लेकिन अब तकनीक ने इस परेशानी का आसान समाधान निकाल दिया है. एक ऐसा मोबाइल ऐप किसानों की मदद कर रहा है. 

जो फसल की सिर्फ एक फोटो देखकर बीमारी, कीट या पोषक तत्वों की कमी की पहचान करने में मदद करता है और उसके अनुसार उपचार की जानकारी भी देता है. इससे किसानों को बार बार कृषि विशेषज्ञों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती और शुरुआती चरण में ही समस्या का पता लगाकर फसल को बचाया जा सकता है. यही वजह है कि यह ऐप किसानों के बीच खेत का डिजिटल डॉक्टर कहा जा है.

फोटो अपलोड करते ही मिलती है बीमारी की जानकारी

इस ऐप का इस्तेमाल करना काफी आसान है. किसान को सिर्फ अपने मोबाइल से प्रभावित पत्ती, तना या फल की साफ फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड करनी होती है. इसके बाद ऐप उपलब्ध डाटाबेस और तकनीक की मदद से बीमारी, कीट या पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर उसके पीछे की वजह और समाधान की जानकारी देता है. ऐप में धान, दलहन, तिलहन और कई तरह की सब्जियों समेत प्रमुख फसलों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है. 

इसके अलावा अलग अलग बीमारियों की तस्वीरें, उनके लक्षण और बचाव के उपाय भी दिए गए हैं. जिससे किसान अपनी फसल की हालत को आसानी से समझ सकते हैं. कई मामलों में किसान फोटो की मदद से अपनी समस्या भेजकर समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं. यह सुविधा समय की बचत करने के साथ साथ फसल को शुरुआती नुकसान से बचाने में भी मददगार साबित हो रही है.

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किसानों के लिए काफी फायदेमंद

आज स्मार्टफोन गांवों तक पहुंच चुके हैं और किसान भी खेती में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं. ऐसे में यह ऐप खेती को आसान और ज्यादा साइंटिफिक बनाने की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है. बीमारी की जल्दी पहचान होने से सही दवा का चुनाव आसान हो जाता है. 

जिससे फालतू खर्च कम होता है और फसल को होने वाले बड़े नुकसान से भी बचाया जा सकता है. ऐप में कई सरकारी योजनाओं, कृषि समाचार, खेती से जुड़ी सलाह और कई जरूरी जानकारियां भी उपलब्ध हैं. जिससे किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सुविधाएं मिल जाती हैं. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Crop Farming App Farming News
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