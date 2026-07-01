हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरWhite Brinjal Gardening Tips: अपने गार्डन में कैसे उगा सकते हैं सफेद वाले बैंगन? जान लीजिए तरीका

White Brinjal Gardening Tips: अपने गार्डन में कैसे उगा सकते हैं सफेद वाले बैंगन? जान लीजिए तरीका

White Brinjal Gardening Tips : आमतौर पर लोग बैंगनी रंग के लंबे बैंगन की खेती करते हैं, लेकिन सफेद लंबे बैंगन भी अपनी अलग पहचान रखते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 01 Jul 2026 09:14 AM (IST)
White Brinjal Gardening Tips : आमतौर पर लोग बैंगनी रंग के लंबे बैंगन की खेती करते हैं, लेकिन सफेद लंबे बैंगन भी अपनी अलग पहचान रखते हैं.

अगर आप अपने घर की किचन गार्डन या छत पर कुछ अलग और खास उगाना चाहते हैं, तो सफेद लंबे बैंगन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. आमतौर पर लोग बैंगनी रंग के लंबे बैंगन की खेती करते हैं, लेकिन सफेद लंबे बैंगन भी अपनी अलग पहचान रखते हैं. इनका पौधा देखने में भी अट्रेक्टिव लगता है और सही देखभाल मिलने पर अच्छी पैदावार देता है. इसे जमीन के साथ-साथ बड़े गमले में भी आसानी से उगाया जा सकता है. हालांकि अच्छी फसल के लिए सही मिट्टी, धूप, पानी और समय पर देखभाल करना जरूरी होता है. तो आइए जानते हैं कि अपने गार्डन में सफेद वाले बैंगन कैसे उगा सकते हैं.

1/6
सफेद बैंगन के पौधे को अच्छी धूप की जरूरत होती है. इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं, जहां पूरे दिन अच्छी धूप आती हो. यह कई साल तक जिंदा रहने वाला पौधा होता है, लेकिन सामान्य तौर पर इसे सालाना फसल की तरह उगाया जाता है. अगर आप गमले में इसे उगा रहे हैं, तो गमले की मिट्टी हमेशा हल्की नम रखें. मिट्टी पूरी तरह सूखने न दें और जरूरत से ज्यादा पानी भी न डालें.
सफेद बैंगन के पौधे को अच्छी धूप की जरूरत होती है. इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं, जहां पूरे दिन अच्छी धूप आती हो. यह कई साल तक जिंदा रहने वाला पौधा होता है, लेकिन सामान्य तौर पर इसे सालाना फसल की तरह उगाया जाता है. अगर आप गमले में इसे उगा रहे हैं, तो गमले की मिट्टी हमेशा हल्की नम रखें. मिट्टी पूरी तरह सूखने न दें और जरूरत से ज्यादा पानी भी न डालें.
2/6
इसके लिए सबसे पहले सफेद लंबे बैंगन के बीज प्रो-ट्रे या नर्सरी ट्रे में बोएं. जब पौधे लगभग आधा फुट ऊंचे हो जाएं और उनमें अच्छी जड़ें आ जाएं, तब उन्हें गमले या खेत में लगा दें. पौधे लगाने के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें दो भाग गमले की मिट्टी, एक पार्ट कोकोपीट और एक पार्ट वर्मी कम्पोस्ट मिलाया गया हो. यह मिश्रण पौधों को जरूरी पोषण देने के साथ मिट्टी में नमी भी बनाए रखता है. पौधा लगाने के बाद उसके पास लकड़ी या किसी मजबूत डंडे का सहारा जरूर दें. बिना सहारे के पौधे की बढ़वार कम होती है और फल भी कम लगते हैं.
इसके लिए सबसे पहले सफेद लंबे बैंगन के बीज प्रो-ट्रे या नर्सरी ट्रे में बोएं. जब पौधे लगभग आधा फुट ऊंचे हो जाएं और उनमें अच्छी जड़ें आ जाएं, तब उन्हें गमले या खेत में लगा दें. पौधे लगाने के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें दो भाग गमले की मिट्टी, एक पार्ट कोकोपीट और एक पार्ट वर्मी कम्पोस्ट मिलाया गया हो. यह मिश्रण पौधों को जरूरी पोषण देने के साथ मिट्टी में नमी भी बनाए रखता है. पौधा लगाने के बाद उसके पास लकड़ी या किसी मजबूत डंडे का सहारा जरूर दें. बिना सहारे के पौधे की बढ़वार कम होती है और फल भी कम लगते हैं.
Published at : 01 Jul 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Home Gardening Tips White Brinjal Cultivation White Eggplant Gardening Tips White Brinjal Farming

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
किसान सारथी ऐप बना किसानों का दोस्त, घर बैठे दे रहा मौसम लेकर मंडी तक की जानकारी
किसान सारथी ऐप बना किसानों का दोस्त, घर बैठे दे रहा मौसम लेकर मंडी तक की जानकारी
एग्रीकल्चर
घर के आंगन में उगाएं मोरिंगा, न्यूट्रिशन से भरपूर है यह पौधा, जान लें पूरी प्रोसेस
घर के आंगन में उगाएं मोरिंगा, न्यूट्रिशन से भरपूर है यह पौधा, जान लें पूरी प्रोसेस
एग्रीकल्चर
ढूंढने से भी नहीं मिलेगा एक भी खरपतवार, धान की बुवाई के 10 दिन बाद करें इस सस्ती दवा का छिड़काव
ढूंढने से भी नहीं मिलेगा एक भी खरपतवार, धान की बुवाई के 10 दिन बाद करें इस सस्ती दवा का छिड़काव
एग्रीकल्चर
किस सीजन में कर सकते हैं कीवी की खेती, लाखों रुपये की होगी इनकम
किस सीजन में कर सकते हैं कीवी की खेती, लाखों रुपये की होगी इनकम
Advertisement

वीडियोज

India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Skoda Kodiaq RS 2026 India review | #skoda #skodakodiaqrs #autolive
Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मनोज मुकुल
मनोज मुकुल
Opinion: भरत तिवारी कांड ने बिहार के सामाजिक समीकरण को बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम भला क्या दे सकते हैं आपको...' अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने कसा तंज
'हम भला क्या दे सकते हैं आपको...' अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने कसा तंज
इंडिया
‘सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा’, E20 को एक्सपेरिमेंट बताने वाले दावे पर सरकार का बड़ा बयान
‘सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा’, E20 को एक्सपेरिमेंट बताने वाले दावे पर सरकार का बड़ा बयान
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 12: 'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं
'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं
क्रिकेट
हार्दिक पंड्या ने अचानक छोड़ा मुंबई, यहां लिया किराए का घर! आखिर स्टार क्रिकेटर ने ऐसा क्यों किया जानिए
हार्दिक पंड्या ने अचानक छोड़ा मुंबई, यहां लिया किराए का घर! आखिर स्टार क्रिकेटर ने ऐसा क्यों किया जानिए
विश्व
सत्ता संभालने के बाद पहली बार भारत दौरे पर आएंगी ताकाइची साने, जापानी PM का दौरा चर्चा में क्यों?
पहली बार भारत दौरे पर आएंगी ताकाइची साने, जापानी PM का दौरा चर्चा में क्यों?
ट्रेंडिंग
2 सेकंड पहले कमरे से निकला कुत्ता, फिर ढह गई पूरी सीलिंग- कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला पल
2 सेकंड पहले कमरे से निकला कुत्ता, फिर ढह गई पूरी सीलिंग- कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला पल
ऑटो
Skoda अगस्त महीने में लॉन्च करेगी Slavia का नया मॉडल, जानिए पावर और कैसे होंगे फीचर्स?
Skoda अगस्त महीने में लॉन्च करेगी Slavia का नया मॉडल, जानिए पावर और कैसे होंगे फीचर्स?
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget