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White Brinjal Gardening Tips: अपने गार्डन में कैसे उगा सकते हैं सफेद वाले बैंगन? जान लीजिए तरीका
White Brinjal Gardening Tips : आमतौर पर लोग बैंगनी रंग के लंबे बैंगन की खेती करते हैं, लेकिन सफेद लंबे बैंगन भी अपनी अलग पहचान रखते हैं.
अगर आप अपने घर की किचन गार्डन या छत पर कुछ अलग और खास उगाना चाहते हैं, तो सफेद लंबे बैंगन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. आमतौर पर लोग बैंगनी रंग के लंबे बैंगन की खेती करते हैं, लेकिन सफेद लंबे बैंगन भी अपनी अलग पहचान रखते हैं. इनका पौधा देखने में भी अट्रेक्टिव लगता है और सही देखभाल मिलने पर अच्छी पैदावार देता है. इसे जमीन के साथ-साथ बड़े गमले में भी आसानी से उगाया जा सकता है. हालांकि अच्छी फसल के लिए सही मिट्टी, धूप, पानी और समय पर देखभाल करना जरूरी होता है. तो आइए जानते हैं कि अपने गार्डन में सफेद वाले बैंगन कैसे उगा सकते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 09:14 AM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion