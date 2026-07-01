इसके लिए सबसे पहले सफेद लंबे बैंगन के बीज प्रो-ट्रे या नर्सरी ट्रे में बोएं. जब पौधे लगभग आधा फुट ऊंचे हो जाएं और उनमें अच्छी जड़ें आ जाएं, तब उन्हें गमले या खेत में लगा दें. पौधे लगाने के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें दो भाग गमले की मिट्टी, एक पार्ट कोकोपीट और एक पार्ट वर्मी कम्पोस्ट मिलाया गया हो. यह मिश्रण पौधों को जरूरी पोषण देने के साथ मिट्टी में नमी भी बनाए रखता है. पौधा लगाने के बाद उसके पास लकड़ी या किसी मजबूत डंडे का सहारा जरूर दें. बिना सहारे के पौधे की बढ़वार कम होती है और फल भी कम लगते हैं.