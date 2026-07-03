परवल खरीदने के लिए अब नहीं जाना होगा बाजार, घर पर आसानी से उगा सकते हैं आप

Parwal Growing Tips: गर्मियों के सीजन में परवल की सब्जी लगभग हर घर में बनती है. लेकिन अक्सर बाजार में इसके दाम आसमान छूने लगते हैं. कई बार तो मार्केट में ताजी सब्जी ढूंढना भी एक बड़ा टास्क बन जाता है. अगर आप भी इस झंझट से बचना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इसे अपने घर की छत या बालकनी में ही उगा लें.

परवल को गमले में उगाना बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी बड़े खेत की बिल्कुल जरूरत नहीं है. घर पर उगाई गई सब्जियों का स्वाद तो लाजवाब होता ही है. इसके साथ ही यह पूरी तरह से केमिकल और पेस्टिसाइड फ्री होती हैं. बस थोड़े से सही तरीके और सही देखभाल के साथ आप घर बैठे ही गमले से ताजे-ताजे परवल तोड़कर अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं.

गमले का सही साइज जरूरी

परवल उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही साइज का गमला चुनना होगा. चूंकि यह एक बेल वाली सब्जी है इसलिए कम से कम 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा गमला सबसे बेस्ट रहता है. गमले के नीचे ड्रेनेज होल यानी पानी निकलने का रास्ता जरूर होना चाहिए जिससे जड़ों में पानी जमा होकर वे सड़ें नहीं.

मिट्टी तैयार करने का सही तरीका

अब बात करते हैं मिट्टी की, तो परवल के लिए नॉर्मल मिट्टी में 40 परसेंट वर्मीकंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद और थोड़ी सी रेत मिलाकर एक बढ़िया पोटिंग मिक्स तैयार कर लें. आप इसे बीज से या फिर नर्सरी से इसकी कटिंग लाकर सीधे गमले में लगा सकते हैं. कटिंग से पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और फल भी जल्दी देने लगता है.

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बेल की देखरेख करें

चूंकि परवल एक क्रीपर यानी बेल वाला पौधा है. इसलिए जैसे-जैसे इसकी लंबाई बढ़े, इसे सहारा देने के लिए किसी लकड़ी या रस्सी की मदद से मचान बना दें. इससे बेल ऊपर की तरफ फैलेगी और उसे धूप भी अच्छी मिलेगी जिससे फल ज्यादा मात्रा में आएंगे. पौधे को ऐसी जगह रखें जहां दिन की कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप आती हो.

पानी और खाद का रखें ध्यान

पानी का ध्यान रखें कि मिट्टी में हमेशा हल्की नमी बनी रहे, लेकिन कीचड़ न होने पाए. हर 20 से 25 दिन में एक बार थोड़ी सी ऑर्गेनिक खाद या नीम खली डालते रहें. महज 3 से 4 महीने के भीतर आपकी बेल पर सुंदर परवल लटकने लगेंगे. जिन्हें आप जब चाहें तब ताजा तोड़कर बना सकते हैं.

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