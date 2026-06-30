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बरसात के मौसम में मछलियां नहीं होंगी बीमार, जुलाई में रखें इन बातों का ध्यान, बढ़ेगी ग्रोथ
Fish Farming Tips: बरसात के दिनों में मछली पालकों के लिए तालाब का सही रखरखाव करना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. इस मौसम में मछलियों को इंफेक्शन से बचाना और पानी में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखना जरूरी है.
बरसात का मौसम शुरू होते ही मछली पालन करने वाले किसानों के लिए चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं. इस सुहाने मौसम में जहां एक तरफ मछलियों की ग्रोथ तेजी से होने की उम्मीद रहती है. वहीं दूसरी तरफ तालाब का मैनेजमेंट बिगड़ने से बीमारियां फैलने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है.
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Published at : 30 Jun 2026 05:37 PM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion