बरसात के मौसम में मछलियां नहीं होंगी बीमार, जुलाई में रखें इन बातों का ध्यान, बढ़ेगी ग्रोथ

लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी में एसिडिटी बढ़ सकती है. इस समस्या से निपटने के लिए तालाब में जरूरत के हिसाब से चूने का छिड़काव करना सबसे बेस्ट उपाय माना जाता है. इसके साथ ही बरसात के दिनों में तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी होना एक बहुत ही आम बात है.