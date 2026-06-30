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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबरसात के मौसम में मछलियां नहीं होंगी बीमार, जुलाई में रखें इन बातों का ध्यान, बढ़ेगी ग्रोथ

बरसात के मौसम में मछलियां नहीं होंगी बीमार, जुलाई में रखें इन बातों का ध्यान, बढ़ेगी ग्रोथ

Fish Farming Tips: बरसात के दिनों में मछली पालकों के लिए तालाब का सही रखरखाव करना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. इस मौसम में मछलियों को इंफेक्शन से बचाना और पानी में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखना जरूरी है.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 30 Jun 2026 05:37 PM (IST)
Fish Farming Tips: बरसात के दिनों में मछली पालकों के लिए तालाब का सही रखरखाव करना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. इस मौसम में मछलियों को इंफेक्शन से बचाना और पानी में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखना जरूरी है.

बरसात का मौसम शुरू होते ही मछली पालन करने वाले किसानों के लिए चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं. इस सुहाने मौसम में जहां एक तरफ मछलियों की ग्रोथ तेजी से होने की उम्मीद रहती है. वहीं दूसरी तरफ तालाब का मैनेजमेंट बिगड़ने से बीमारियां फैलने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है.

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मछली पालन करने वाले किसानों के लिए जुलाई के इस महीने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखभाल बहुत जरूरी है. मानसून की पहली बारिश के साथ ही तालाब के पानी का पीएच लेवल तेजी से ऊपर-नीचे होने लगता है, जो मछलियों की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है.
मछली पालन करने वाले किसानों के लिए जुलाई के इस महीने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखभाल बहुत जरूरी है. मानसून की पहली बारिश के साथ ही तालाब के पानी का पीएच लेवल तेजी से ऊपर-नीचे होने लगता है, जो मछलियों की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है.
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लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी में एसिडिटी बढ़ सकती है. इस समस्या से निपटने के लिए तालाब में जरूरत के हिसाब से चूने का छिड़काव करना सबसे बेस्ट उपाय माना जाता है. इसके साथ ही बरसात के दिनों में तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी होना एक बहुत ही आम बात है.
लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी में एसिडिटी बढ़ सकती है. इस समस्या से निपटने के लिए तालाब में जरूरत के हिसाब से चूने का छिड़काव करना सबसे बेस्ट उपाय माना जाता है. इसके साथ ही बरसात के दिनों में तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी होना एक बहुत ही आम बात है.
Published at : 30 Jun 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Monsoon Season Fish Farming Farming News

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