GI टैग वाली चीजों की खेती करने पर क्या मिलता है फायदा?
GI Tag Products: जीआई टैग वाली फसलों की खेती से किसानों की किस्मत कैसे चमकती है? सामान्य प्रोडक्ट से कितने अलग होते हैं यह प्रोडक्ट जान लीजिए पूरी खबर.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 05 Aug 2026 04:08 PM (IST)
GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी ऐसे कृषि प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसकी पहचान किसी खास इलाके से जुड़ी होती है. वहां की मिट्टी, मौसम और खेती का पारंपरिक तरीका उस प्रोडक्ट को अलग पहचान देता है. यही वजह है कि GI टैग वाले प्रोडक्ट नार्मल फसलों से अलग माने जाते हैं और बाजार में उनकी खास वैल्यू बनती है.
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GI टैग मिलने के बाद किसी प्रोडक्ट की पहचान सिर्फ लोकल मार्केट तक सीमित नहीं रहती. देश के बड़े शहरों और विदेशों के खरीदार भी ऐसे प्रोडक्ट में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं. इससे किसानों को नए बाजार मिलते हैं और अपनी फसल की बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
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GI टैग वाले प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत उसकी ब्रांड वैल्यू होती है. जब ग्राहकों को पता होता है कि यह प्रोडक्ट किसी खास इलाके की पहचान है तो उस पर भरोसा बढ़ जाता है. यही भरोसा किसानों को सामान्य फसलों के मुकाबले बेहतर रेट दिलाने में मदद करता है.
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ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने वाले किसानों को बाजार में अलग पहचान मिलती है. कई बार राज्य सरकार, कृषि विभाग और किसान ग्रुप भी इन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मदद करते हैं. इससे छोटे किसानों के लिए बड़े खरीदारों और नए बाजारों तक पहुंच बनाना आसान हो जाता है.
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GI टैग वाले कृषि प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी लगातार फोकस किया जा रहा है. अगर किसान क्वालिटी, पैकिंग और प्रोसेसिंग पर ध्यान दें तो विदेशों में भी इसकी डिमांड बढ़ सकती है. इससे किसानों की इनकम बढ़ने के साथ पूरे इलाके की पहचान भी मजबूत होती है.
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हालांकि सिर्फ GI टैग मिल जाने से कमाई अपने आप नहीं बढ़ती. किसानों को प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाए रखनी होती है, सही पैकिंग करनी होती है और मार्केट की डिमांड को समझकर बिक्री करनी होती है. सही प्लानिंग के साथ काम करने पर किसान इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं.
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देश के अलग अलग हिस्सों में कई कृषि प्रोडक्ट GI टैग हासिल कर चुके हैं. इनमें खास किस्म के चावल, आम, मसाले, फल और दूसरी फसलें शामिल हैं. इन प्रोडक्ट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है जिससे स्थानीय किसानों के लिए कमाई के नए मौके तैयार हो रहे हैं.
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अगर किसी किसान के इलाके का कोई प्रोडक्ट GI टैग प्राप्त कर चुका है. तो उसे इस पहचान का फायदा उठाना चाहिए. किसान मिलकर ग्रुप बना सकते हैं. बेहतर पैकिंग कर सकते हैं और सीधे खरीदारों तक पहुंच बनाकर अपनी फसल की कीमत बढ़ा सकते हैं. इससे बिचौलियों पर निर्भरता भी कम हो सकती है.
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आज के समय में खेती सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं है. बल्कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी जरूरी हो गई है. GI टैग किसानों को अपनी खास पहचान बनाने का मौका देता है. सही तरीके से खेती और बिक्री करने पर किसान बेहतर रेट, नए बाजार और लंबे समय तक अच्छी कमाई हासिल कर सकते हैं.