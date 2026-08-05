GI टैग वाली चीजों की खेती करने पर क्या मिलता है फायदा?

आज के समय में खेती सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं है. बल्कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी जरूरी हो गई है. GI टैग किसानों को अपनी खास पहचान बनाने का मौका देता है. सही तरीके से खेती और बिक्री करने पर किसान बेहतर रेट, नए बाजार और लंबे समय तक अच्छी कमाई हासिल कर सकते हैं.