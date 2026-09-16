लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक

लाल साग न सिर्फ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. बल्कि इसकी फसल बहुत कम दिनों में तैयार हो जाती है. रांची के कई स्मार्ट किसान इस फसल को उगाकर महज एक महीने के अंदर कमाई हो रही है. अगर आप भी सही प्लानिंग और स्मार्ट तरीके से इसकी खेती करते हैं. तो आप अपनी आमदनी को आसानी से दोगुना कर सकते हैं और लागत का कई गुना ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं.