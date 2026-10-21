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मावठ के प्रकोप से बचना है? अपने खेत पर आज ही कर लें यह इंतजाम
मावठ की बारिश से रबी फसलों को नुकसान का डर रहता है. खेत में पानी भरने से लेकर कटी हुई फसल भीगने तक, कई परेशानियां बढ़ सकती हैं. ऐसे में किसानों को पहले से कुछ जरूरी इंतजाम कर लेने चाहिए.
Mawath Rain: मावठ की बारिश रबी फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बारिश किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकती है. खेत में पानी भरने, तेज हवा चलने और कटी हुई फसल भीगने से नुकसान होने का डर रहता है. ऐसे में किसानों को बारिश होने का इंतजार करने के बजाय पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए. खेत में पानी निकलने का रास्ता साफ रखने से लेकर फसल को ढकने तक, कुछ छोटे-छोटे इंतजाम नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 03:31 PM (IST)
Tags :Agriculture News
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