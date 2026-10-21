मावठ के प्रकोप से बचना है? अपने खेत पर आज ही कर लें यह इंतजाम

मौसम का पूर्वानुमान देखकर काम करें: किसान मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर रखें और बारिश की संभावना होने पर खाद या कीटनाशक का छिड़काव टाल दें. साथ ही, खेत की नालियों और पानी निकलने के रास्तों को पहले ही साफ कर लें, ताकि बारिश के दौरान परेशानी न हो.