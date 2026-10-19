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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकिसानों को 100% तक सब्सिडी पर मिलेंगे बीज, यहां करें आवेदन

किसानों को 100% तक सब्सिडी पर मिलेंगे बीज, यहां करें आवेदन

Seed Subsidy: राज्य सरकार रबी सीजन के लिए किसानों को बीज अनुदान योजना के तहत 100 फीसदी तक सब्सिडी पर उन्नत बीज दे रही है. किसान बिहार कृषि एप के जरिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 19 Oct 2026 04:54 PM (IST)
Seed Subsidy: राज्य सरकार रबी सीजन के लिए किसानों को बीज अनुदान योजना के तहत 100 फीसदी तक सब्सिडी पर उन्नत बीज दे रही है. किसान बिहार कृषि एप के जरिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

Bihar Seed Subsidy Scheme: रबी सीजन की बुवाई शुरू होने वाली है और किसान गेहूं, चना, मसूर जैसी फसलों के लिए बीज जुटाने में लगे हैं. ऐसे में बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार बीज अनुदान योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज पर 100 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों को बीज खरीदने पर होने वाला खर्च बचाने में मदद मिल सकती है. अगर आप भी बिहार के किसान हैं, तो 15 नवंबर से पहले आवेदन कर इस योजना का लाभ लेने का मौका न चूकें.

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बिहार बीज अनुदान योजना: बिहार सरकार ने रबी सीजन में किसानों को अच्छी क्वालिटी वाले उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज अनुदान योजना शुरू की है. इसका मकसद किसानों को सही समय पर बीज उपलब्ध कराना, खेती का खर्च कम करना और फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करना है.
बिहार बीज अनुदान योजना: बिहार सरकार ने रबी सीजन में किसानों को अच्छी क्वालिटी वाले उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज अनुदान योजना शुरू की है. इसका मकसद किसानों को सही समय पर बीज उपलब्ध कराना, खेती का खर्च कम करना और फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करना है.
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100 फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी: इस योजना के तहत पात्र किसानों को बीज खरीदने पर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है. इससे किसानों को बीज खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे या खर्च कम हो सकता है. हालांकि, अनुदान की वास्तविक राशि फसल, बीज और योजना के नियमों पर निर्भर करेगी.
100 फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी: इस योजना के तहत पात्र किसानों को बीज खरीदने पर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है. इससे किसानों को बीज खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे या खर्च कम हो सकता है. हालांकि, अनुदान की वास्तविक राशि फसल, बीज और योजना के नियमों पर निर्भर करेगी.
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15 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन: बिहार के जो किसान रबी सीजन में गेहूं, दलहन या दूसरी फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं, वे बीज अनुदान के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसानों को सलाह है कि आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन कर दें.
15 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन: बिहार के जो किसान रबी सीजन में गेहूं, दलहन या दूसरी फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं, वे बीज अनुदान के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसानों को सलाह है कि आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन कर दें.
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बिहार कृषि एप से करना होगा आवेदन: योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बिहार कृषि एप डाउनलोड करना होगा. इसी एप के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन करते समय अपनी जानकारी सही भरें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि आवेदन में किसी तरह की परेशानी न हो.
बिहार कृषि एप से करना होगा आवेदन: योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बिहार कृषि एप डाउनलोड करना होगा. इसी एप के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन करते समय अपनी जानकारी सही भरें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि आवेदन में किसी तरह की परेशानी न हो.
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बिहार राज्य बीज निगम करेगा बीज की सप्लाई: योजना के तहत सब्सिडी वाले बीज बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के माध्यम से किसानों तक पहुंचाए जाएंगे. यह निगम राज्य के सभी जिलों में बीज की आपूर्ति करता है. इससे किसानों को रबी की बुवाई के लिए समय पर उन्नत बीज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
बिहार राज्य बीज निगम करेगा बीज की सप्लाई: योजना के तहत सब्सिडी वाले बीज बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के माध्यम से किसानों तक पहुंचाए जाएंगे. यह निगम राज्य के सभी जिलों में बीज की आपूर्ति करता है. इससे किसानों को रबी की बुवाई के लिए समय पर उन्नत बीज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
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इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ: बीज अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसान का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर किसान का पंजीकरण होना भी अनिवार्य है. आवेदन करने से पहले किसान अपनी पंजीकरण स्थिति और योजना से जुड़ी शर्तों की जानकारी जरूर जांच लें.
इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ: बीज अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसान का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर किसान का पंजीकरण होना भी अनिवार्य है. आवेदन करने से पहले किसान अपनी पंजीकरण स्थिति और योजना से जुड़ी शर्तों की जानकारी जरूर जांच लें.
Published at : 19 Oct 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Agriculture News BIHAR NEWS

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