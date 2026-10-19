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किसानों को 100% तक सब्सिडी पर मिलेंगे बीज, यहां करें आवेदन
Seed Subsidy: राज्य सरकार रबी सीजन के लिए किसानों को बीज अनुदान योजना के तहत 100 फीसदी तक सब्सिडी पर उन्नत बीज दे रही है. किसान बिहार कृषि एप के जरिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
Bihar Seed Subsidy Scheme: रबी सीजन की बुवाई शुरू होने वाली है और किसान गेहूं, चना, मसूर जैसी फसलों के लिए बीज जुटाने में लगे हैं. ऐसे में बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार बीज अनुदान योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज पर 100 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों को बीज खरीदने पर होने वाला खर्च बचाने में मदद मिल सकती है. अगर आप भी बिहार के किसान हैं, तो 15 नवंबर से पहले आवेदन कर इस योजना का लाभ लेने का मौका न चूकें.
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Published at : 19 Oct 2026 04:54 PM (IST)
Tags :Agriculture News BIHAR NEWS
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