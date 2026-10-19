किसानों को 100% तक सब्सिडी पर मिलेंगे बीज, यहां करें आवेदन

इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ: बीज अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसान का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर किसान का पंजीकरण होना भी अनिवार्य है. आवेदन करने से पहले किसान अपनी पंजीकरण स्थिति और योजना से जुड़ी शर्तों की जानकारी जरूर जांच लें.