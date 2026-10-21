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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 

UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 

UP नीट पीजी 2026 की काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा कर दी. UP नीट पीजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लिंक 21 अक्टूबर यानी आज से उपलब्ध हो रहा है. ऐसे में स्टूडेंट आज से आवेदन कर सकते हैं. 

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 21 Oct 2026 02:46 PM (IST)
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डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश (DGMEUP) ने राउंड 1 एडमिशन के लिए यूपी नीट पीजी 2026 की काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा कर दी है. बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2026 आयोजित करेगा. जिन उम्मीदवारों ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पोस्टग्रेजुएट पास कर लिया है और उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत स्टेट कोटा सीटों पर एमडी-एमएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं. उन्हें अपने पसंदीदा मेडिकल इंस्टीट्यूट में अपनी पसंदीदा सीट पक्की करने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए अप्लाई करना होगा. यूपी नीट पीजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लिंक 21 अक्टूबर यानी आज से उपलब्ध हो रहा है. ऐसे में स्टूडेंट आज से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

काउंसलिंग से जुड़ी जरूरी तारीखें

  • यूपी नीट पीजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू-  21 अक्टूबर 2026 दोपहर 2:00 बजे 
  • रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख- 26 अक्टूबर 2026 सुबह 11 बजे तक
  • रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस जमा करने की तारीख 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2026
  • मेरिट लिस्ट घोषित करने की तारीख- 26 अक्टूबर 2026 
  • चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख- 30 अक्टूबर 2026
  • सीट अलॉटमेंट रिजल्ट- 2 नवंबर 2026
  • अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन की प्रक्रिया- 3 से 7 नवंबर और 12 से 13 नवंबर 2026

यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट 

काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए स्टूडेंट्स को यह पक्का करना होगा कि उनके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट हो. काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए स्टूडेंट के पास नीट पीजी का एडमिट कार्ड, नीट पीजी स्कोरकार्ड, वैलिड कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सभी सालों की एमबीबीएस मार्कशीट, एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अनिवार्य रोटरी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, वैलिड फोटो आईडी, कैटिगरी सर्टिफिकेट, उत्तर प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सीट अलॉटमेंट लेटर, पासपोर्ट साइज फोटो और काउंसलिंग फीस पेमेंट का सबूत जैसे डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे. 

कितनी लगेगी काउंसलिंग फीस? 

यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस 3000 रुपये रखी गई है. वहीं यह फीस स्टूडेंट्स को वापस नहीं की जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फीस भी जमा करनी होगी. सिक्योरिटी फीस की राशि कॉलेज के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. 

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किन प्रोग्राम में मिलेगा एडमिशन?

यूपी नीट पीजी काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और यूनिवर्सिटी में राज्य कोटे की सीटों पर एडमिशन के लिए आयोजित कराई जा रही है. इसके तहत राज्य स्टेट कोटे के स्टूडेंट्स को एमडी, एमएस, डिप्लोमा और डीएनबी जैसे प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा. 

कैसे करें काउंसलिंग के लिए आवेदन?

  • काउंसलिंग के लिए उम्मीदवार सबसे पहले वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं. 
  • यहां पर यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरें. 
  • अब जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • इसके बाद आवेदन फीस जमा करें. 
  • लास्ट में फॉर्म को अच्छे से चेक करके सबमिट कर दें.
  • वहीं भविष्य के लिए आवेदन की कॉपी और फीस की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 Oct 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Education News NEET PG 2026 UP NEET PG 2026
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