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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित-विराट के 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलने पर आई BCCI अध्यक्ष की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

रोहित-विराट के 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलने पर आई BCCI अध्यक्ष की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलने पर BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि चयन में उम्र नहीं, फिटनेस और प्रदर्शन अहम होंगे.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 21 Oct 2026 07:24 PM (IST)
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रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, इस सवाल पर क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हैं. दोनों दिग्गजों की उम्र को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है. उन्होंने साफ कहा कि टीम में चयन के लिए उम्र से ज्यादा खिलाड़ी की फिटनेस और प्रदर्शन मायने रखता है. लेकिन, उनके बयान से दोनों खिलाड़ियों का विश्व कप खेलना तय नहीं हुआ है.

मिथुन मन्हास ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई खिलाड़ी फिट है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और देश के लिए मैच जीतने में मदद कर रहा है, तो उसकी उम्र को चयन में बाधा नहीं बनना चाहिए. उनके मुताबिक, टीम में जगह पाने के लिए फिटनेस और प्रदर्शन सबसे जरूरी हैं.

रोहित-विराट के सामने होगी बड़ी चुनौती

रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अब दोनों वनडे क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं. 2027 विश्व कप तक अपनी फिटनेस बनाए रखना और लगातार अच्छा प्रदर्शन करना उनके लिए अहम होगा.

अप्रैल 2027 में रोहित 40 साल के हो जाएंगे, जबकि विराट विश्व कप के दौरान 38 वर्ष के होंगे. दोनों 2023 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे. उस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली थी. अब दोनों की कोशिश अगले विश्व कप में खेलने की होगी.

शुभमन गिल को मिलेगा अनुभवी खिलाड़ियों का साथ

मन्हास ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल के लिए भी सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि टीम में रोहित, विराट और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी गिल की मदद कर सकती है. वहीं, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. अनुभवी खिलाड़ियों का साथ बड़े टूर्नामेंट में कप्तान के लिए फायदेमंद हो सकता है.

न्यूजीलैंड सीरीज पर रहेंगी नजरें

2027 विश्व कप की तैयारी के लिए रोहित और विराट का प्रदर्शन अहम रहेगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी दोनों पर नजरें रहेंगी. लेकिन, विश्व कप के लिए उनका चयन सिर्फ एक सीरीज पर निर्भर नहीं करेगा. आखिरी फैसला चयन करने वाले फिटनेस, प्रदर्शन और टीम की जरूरतों को ध्यान में रखकर करेंगे. फिलहाल, मन्हास के बयान ने दोनों दिग्गजों के विश्व कप खेलने की उम्मीदों पर चर्चा को फिर तेज कर दिया है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma 2027 ODI World Cup
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