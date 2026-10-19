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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकम पैसों में शुरू करें बकरी पालन, सरकार भी दे रही 60 फीसदी तक सब्सिडी

कम पैसों में शुरू करें बकरी पालन, सरकार भी दे रही 60 फीसदी तक सब्सिडी

Bakri Palan: अगर आप कम लागत में अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं को बकरी पालन आपके लिए एक अच्छा आप्शन हो सकता है. सही नस्ल और सरकारी मदद के साथ आप आसानी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 19 Oct 2026 01:20 PM (IST)
Bakri Palan: अगर आप कम लागत में अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं को बकरी पालन आपके लिए एक अच्छा आप्शन हो सकता है. सही नस्ल और सरकारी मदद के साथ आप आसानी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं.

Goat Farming Tips: खेती के साथ अगर आप कमाई का एक और जरिया तलाश रहे हैं, तो बकरी पालन एक अच्छा विकल्प बन सकता है. इसकी शुरुआत करने के लिए ज्यादा बड़े फार्म या ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती. किसान कुछ बकरियों से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं और धीरे-धीरे इसे बढ़ा सकते हैं. सरकार की कुछ योजनाओं में बकरी पालन के लिए सब्सिडी भी मिलती है. हालांकि अच्छे मुनाफे के लिए सही नस्ल चुनना, खाने-पीने का ध्यान रखना और बीमारियों से बचाव करना जरूरी है.

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बकरी पालन व्यवसाय: बकरी पालन के लिए किसान ब्लैक बंगाल, बरबरी और जमुनापारी जैसी नस्लों में से सही चुनाव करके छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं के तहत पात्र किसानों को सब्सिडी भी मिल सकती है.
बकरी पालन व्यवसाय: बकरी पालन के लिए किसान ब्लैक बंगाल, बरबरी और जमुनापारी जैसी नस्लों में से सही चुनाव करके छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं के तहत पात्र किसानों को सब्सिडी भी मिल सकती है.
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सही नस्ल का चुनाव करें: ब्लैक बंगाल नस्ल मांस और प्रजनन क्षमता, बरबरी छोटे स्तर पर पालन और जमुनापारी दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है. बीटल नस्ल को दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है.
सही नस्ल का चुनाव करें: ब्लैक बंगाल नस्ल मांस और प्रजनन क्षमता, बरबरी छोटे स्तर पर पालन और जमुनापारी दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है. बीटल नस्ल को दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है.
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सरकारी सब्सिडी की जानकारी लें: राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को 50 से 60 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है. हालांकि, हर किसान के लिए ये एक जैसी नहीं होती है. इसकी राशि और शर्तें योजना के हिसाब से अलग-अलग होती हैं.
सरकारी सब्सिडी की जानकारी लें: राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को 50 से 60 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है. हालांकि, हर किसान के लिए ये एक जैसी नहीं होती है. इसकी राशि और शर्तें योजना के हिसाब से अलग-अलग होती हैं.
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कम बकरियों से शुरुआत करें: नए किसान तीन से पांच मादा बकरियों के साथ पालन शुरू कर सकते हैं. इससे उन्हें कम स्तर पर काम सीखने और धीरे-धीरे अपना व्यवसाय बढ़ाने का मौका मिलेगा.
कम बकरियों से शुरुआत करें: नए किसान तीन से पांच मादा बकरियों के साथ पालन शुरू कर सकते हैं. इससे उन्हें कम स्तर पर काम सीखने और धीरे-धीरे अपना व्यवसाय बढ़ाने का मौका मिलेगा.
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पहले बजट तैयार करें: बकरियां खरीदने से लेकर शेड बनाने, चारा-पानी और दवाइयों तक का खर्च जोड़कर बजट बनाएं. साथ ही, अपने इलाके में बकरियों की मांग और बिक्री के भाव का भी पता करें.
पहले बजट तैयार करें: बकरियां खरीदने से लेकर शेड बनाने, चारा-पानी और दवाइयों तक का खर्च जोड़कर बजट बनाएं. साथ ही, अपने इलाके में बकरियों की मांग और बिक्री के भाव का भी पता करें.
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टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच जरूरी: बकरियों को पौष्टिक चारा, साफ पानी और हवादार व सूखा शेड दें. उनके रहने की जगह साफ रखें, ताकि बीमारियों का खतरा कम हो. बकरियों की नियमित जांच कराएं और पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण व कृमिनाशक दवाएं दें.
टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच जरूरी: बकरियों को पौष्टिक चारा, साफ पानी और हवादार व सूखा शेड दें. उनके रहने की जगह साफ रखें, ताकि बीमारियों का खतरा कम हो. बकरियों की नियमित जांच कराएं और पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण व कृमिनाशक दवाएं दें.
Published at : 19 Oct 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Goat Farming Agriculture News

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