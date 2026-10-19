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कम पैसों में शुरू करें बकरी पालन, सरकार भी दे रही 60 फीसदी तक सब्सिडी
Bakri Palan: अगर आप कम लागत में अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं को बकरी पालन आपके लिए एक अच्छा आप्शन हो सकता है. सही नस्ल और सरकारी मदद के साथ आप आसानी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं.
Goat Farming Tips: खेती के साथ अगर आप कमाई का एक और जरिया तलाश रहे हैं, तो बकरी पालन एक अच्छा विकल्प बन सकता है. इसकी शुरुआत करने के लिए ज्यादा बड़े फार्म या ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती. किसान कुछ बकरियों से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं और धीरे-धीरे इसे बढ़ा सकते हैं. सरकार की कुछ योजनाओं में बकरी पालन के लिए सब्सिडी भी मिलती है. हालांकि अच्छे मुनाफे के लिए सही नस्ल चुनना, खाने-पीने का ध्यान रखना और बीमारियों से बचाव करना जरूरी है.
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Published at : 19 Oct 2026 01:17 PM (IST)
Tags :Goat Farming Agriculture News
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