कम पैसों में शुरू करें बकरी पालन, सरकार भी दे रही 60 फीसदी तक सब्सिडी

सरकारी सब्सिडी की जानकारी लें: राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को 50 से 60 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है. हालांकि, हर किसान के लिए ये एक जैसी नहीं होती है. इसकी राशि और शर्तें योजना के हिसाब से अलग-अलग होती हैं.