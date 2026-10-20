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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरपशुओं को रोज कितना भूसा, हरा चारा और दाना दें? जानें पूरा हिसाब

पशुओं को रोज कितना भूसा, हरा चारा और दाना दें? जानें पूरा हिसाब

पशुओं को सिर्फ भरपेट चारा देना काफी नहीं है, बल्कि हरा चारा, भूसा और दाना सही मात्रा में देना भी जरूरी है. सही खानपान से पशुओं की सेहत अच्छी रहती है और दूध उत्पादन बेहतर हो सकता है.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 20 Oct 2026 06:33 PM (IST)
पशुओं को सिर्फ भरपेट चारा देना काफी नहीं है, बल्कि हरा चारा, भूसा और दाना सही मात्रा में देना भी जरूरी है. सही खानपान से पशुओं की सेहत अच्छी रहती है और दूध उत्पादन बेहतर हो सकता है.

Dairy Farming Tips: पशुपालन में अगर पशु भरपेट चारा खा रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसे पूरा पोषण भी मिल रहा हो. कई बार पशुपालक चारा तो खूब देते हैं, लेकिन हरा चारा, भूसा और दाने का सही तालमेल नहीं रख पाते. इसका असर पशु की सेहत और दूध उत्पादन पर पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि पशु को उसकी उम्र, वजन और दूध देने की क्षमता के हिसाब से खाना दिया जाए. चारे का सही चुनाव और संतुलित आहार पशु को स्वस्थ रखने के साथ डेयरी की कमाई बढ़ाने में भी मदद कर सकता है.

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पशुओं को दें संतुलित आहार: पशुओं को स्वस्थ रखने और दूध उत्पादन बेहतर बनाने के लिए हरा चारा, सूखा चारा और दाना सही मात्रा में देना जरूरी है. केवल पेट भरने से उनकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं होतीं.
पशुओं को दें संतुलित आहार: पशुओं को स्वस्थ रखने और दूध उत्पादन बेहतर बनाने के लिए हरा चारा, सूखा चारा और दाना सही मात्रा में देना जरूरी है. केवल पेट भरने से उनकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं होतीं.
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हरे और सूखे चारे का रखें सही संतुलन: हरे चारे से पशुओं को विटामिन और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जबकि सूखा चारा पाचन में मदद करता है. इसलिए दोनों को पशुओं के रोजाना के आहार में शामिल करना चाहिए.
हरे और सूखे चारे का रखें सही संतुलन: हरे चारे से पशुओं को विटामिन और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जबकि सूखा चारा पाचन में मदद करता है. इसलिए दोनों को पशुओं के रोजाना के आहार में शामिल करना चाहिए.
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पशु की जरूरत के हिसाब से तय करें चारे की मात्रा: गाय को कितना भूसा, हरा चारा और दाना देना है, यह उसकी उम्र, वजन, नस्ल और दूध देने की क्षमता पर निर्भर करता है. सभी पशुओं को एक जैसी मात्रा में चारा देना सही नहीं है.
पशु की जरूरत के हिसाब से तय करें चारे की मात्रा: गाय को कितना भूसा, हरा चारा और दाना देना है, यह उसकी उम्र, वजन, नस्ल और दूध देने की क्षमता पर निर्भर करता है. सभी पशुओं को एक जैसी मात्रा में चारा देना सही नहीं है.
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दाने में शामिल करें जरूरी पोषक तत्व: पशुओं के राशन में चुन्नी, चोकर, सरसों की खली, नमक और मिनरल मिक्सचर शामिल किया जा सकता है. इससे पशुओं को जरूरी पोषण मिलता है. दाने की मात्रा पशु की जरूरत के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिए.
दाने में शामिल करें जरूरी पोषक तत्व: पशुओं के राशन में चुन्नी, चोकर, सरसों की खली, नमक और मिनरल मिक्सचर शामिल किया जा सकता है. इससे पशुओं को जरूरी पोषण मिलता है. दाने की मात्रा पशु की जरूरत के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिए.
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गर्भावस्था और दूध देने के समय रखें खास ध्यान: गर्भवती और दूध देने वाले पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतें बढ़ जाती हैं. ऐसे में उनके आहार में जरूरत के मुताबिक बदलाव करना चाहिए. दूध उत्पादन के हिसाब से अतिरिक्त राशन देने से भी मदद मिल सकती है.
गर्भावस्था और दूध देने के समय रखें खास ध्यान: गर्भवती और दूध देने वाले पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतें बढ़ जाती हैं. ऐसे में उनके आहार में जरूरत के मुताबिक बदलाव करना चाहिए. दूध उत्पादन के हिसाब से अतिरिक्त राशन देने से भी मदद मिल सकती है.
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साफ और ताजा पानी देना न भूलें: चारे के साथ पशुओं को पर्याप्त मात्रा में साफ पानी देना भी जरूरी है. गर्मी के मौसम और दूध देने की अवस्था में पानी की जरूरत बढ़ सकती है. इसलिए पशुओं के सामने हमेशा साफ पानी उपलब्ध रखें.
साफ और ताजा पानी देना न भूलें: चारे के साथ पशुओं को पर्याप्त मात्रा में साफ पानी देना भी जरूरी है. गर्मी के मौसम और दूध देने की अवस्था में पानी की जरूरत बढ़ सकती है. इसलिए पशुओं के सामने हमेशा साफ पानी उपलब्ध रखें.
Published at : 20 Oct 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Dairy Farming Agriculture News

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