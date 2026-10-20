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पशुओं को रोज कितना भूसा, हरा चारा और दाना दें? जानें पूरा हिसाब
पशुओं को सिर्फ भरपेट चारा देना काफी नहीं है, बल्कि हरा चारा, भूसा और दाना सही मात्रा में देना भी जरूरी है. सही खानपान से पशुओं की सेहत अच्छी रहती है और दूध उत्पादन बेहतर हो सकता है.
Dairy Farming Tips: पशुपालन में अगर पशु भरपेट चारा खा रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसे पूरा पोषण भी मिल रहा हो. कई बार पशुपालक चारा तो खूब देते हैं, लेकिन हरा चारा, भूसा और दाने का सही तालमेल नहीं रख पाते. इसका असर पशु की सेहत और दूध उत्पादन पर पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि पशु को उसकी उम्र, वजन और दूध देने की क्षमता के हिसाब से खाना दिया जाए. चारे का सही चुनाव और संतुलित आहार पशु को स्वस्थ रखने के साथ डेयरी की कमाई बढ़ाने में भी मदद कर सकता है.
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Published at : 20 Oct 2026 06:33 PM (IST)
Tags :Dairy Farming Agriculture News
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