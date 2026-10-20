पशुओं को रोज कितना भूसा, हरा चारा और दाना दें? जानें पूरा हिसाब

पशु की जरूरत के हिसाब से तय करें चारे की मात्रा: गाय को कितना भूसा, हरा चारा और दाना देना है, यह उसकी उम्र, वजन, नस्ल और दूध देने की क्षमता पर निर्भर करता है. सभी पशुओं को एक जैसी मात्रा में चारा देना सही नहीं है.