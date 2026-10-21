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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअब वीबी जी राम जी में 25 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा काम, इस राज्य ने बदले नियम

अब वीबी जी राम जी में 25 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा काम, इस राज्य ने बदले नियम

राज्य सरकार ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का फैसला किया है. अब 125 दिन का काम पूरा करने के बाद 25 दिन और रोजगार मिल सकेगा.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 21 Oct 2026 02:28 PM (IST)
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VB G RAM G Yojana: गांव में रहने वाले जिन परिवारों की रोजी-रोटी मजदूरी पर निर्भर है, उनके लिए रोजगार के दिन बढ़ने से बड़ी राहत मिल सकती है. इसी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने वीबी-जी राम जी (VB G RAM G) योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का फैसला किया है. 

यानी जो परिवार योजना के तहत पहले से तय 125 दिन का काम पूरा कर लेंगे, उन्हें राज्य सरकार की ओर से 25 दिन और काम दिया जा सकेगा. इस तरह उन्हें साल में अब 125 की जगह कुल 150 दिन तक मजदूरी वाला रोजगार मिल सकता है. सरकार ने इस अतिरिक्त काम के लिए अपने खजाने से पैसा देने की मंजूरी दी है.

पहले 125 दिन काम की थी गारंटी

केंद्र सरकार ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने के लिए विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी-जी राम जी योजना शुरू की है. तमिलनाडु में इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया. इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय साल में 125 दिन के मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है. इससे पहले मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी.

अब तमिलनाडु सरकार ने राज्य की ओर से 25 दिन और काम देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, पात्र परिवारों को साल में कुल 150 दिन तक रोजगार देने की व्यवस्था की जाए. इसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अतिरिक्त रोजगार के लिए प्रशासनिक मंजूरी जारी की.

इन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता

सरकार ने कहा है कि, अतिरिक्त 25 दिन का काम देते समय जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसमें ऐसे परिवार शामिल हैं, जिनकी मुखिया महिला है. इसके अलावा अकेली महिलाओं, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी प्राथमिकता मिलेगी.

वन अधिकार कानून, 2006 के तहत लाभ पाने वाले परिवारों को भी इस व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार का मकसद उन लोगों को सहारा देना है, जिनके लिए नियमित कमाई का इंतजाम करना ज्यादा मुश्किल होता है. चेन्नई को छोड़कर बाकी जिलों में इस अतिरिक्त रोजगार के लिए राशि बांटने की जिम्मेदारी विभाग के आयुक्त को दी गई है.
अब वीबी जी राम जी में 25 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा काम, इस राज्य ने बदले नियम

यह भी पढ़ें: सूखा प्रभावित किसानों को दिवाली का तोहफा, डिप्टी CM ने भेजा 100 टन राशन

क्या है जी राम जी योजना?

वीबी-जी राम जी योजना ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पात्र परिवारों को मजदूरी वाला काम उपलब्ध कराने से जुड़ी है. इसके जरिए गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ पानी बचाने, ग्रामीण बुनियादी सुविधाएं बनाने और आजीविका से जुड़े कामों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है.

यह भी पढ़ें: भारत-न्यूजीलैंड ट्रेड डील लागू, जानें इससे किसानों को क्या होगा फायदा?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Government Schemes VB G RAM G Yojana
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